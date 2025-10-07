Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e ilk 11 yolu gözüktü

Karşılaşmanın 67. dakikasında Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, hücum hattına dinamizm kazandırdı. 28 yaşındaki oyuncu, 21 kez topla buluştu, 14 pasın 12'sinde isabet sağladı ve 3 kilit pas üreterek hücumdaki etkinliğiyle fark yarattı. Cengiz, özellikle 74. dakikada Rafa Silva'ya "al da at" dercesine verdiği pasla taraftarın alkışını aldı. Ancak Portekizli yıldız, bomboş pozisyonda topu auta gönderince Beşiktaş net bir fırsattan yararlanamadı.

Cengiz Ünder (AA) SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL İLGİ Derbi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Cengiz Ünder'in performansından memnun kaldığı öğrenildi. Yalçın'ın, son haftalarda idmanlarda form grafiğini yükselten milli futbolcuyla özel olarak ilgilendiği ve oyuncuya daha fazla süre verebileceği ifade edildi. Milli aranın ardından Cengiz Ünder'in ilk 11 yarışında daha iddialı bir konuma gelmesi bekleniyor.