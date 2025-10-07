Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e ilk 11 yolu gözüktü

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Galatasaray – Beşiktaş derbisi, 1-1’lik skorla sonuçlanırken maçın dikkat çeken isimlerinden biri Cengiz Ünder oldu. Siyah-beyazlı formayla oyuna sonradan giren milli futbolcu, kısa sürede sergilediği etkili performansla teknik direktör Sergen Yalçın’ın gözüne girmeyi başardı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, hücum hattına dinamizm kazandırdı. 28 yaşındaki oyuncu, 21 kez topla buluştu, 14 pasın 12'sinde isabet sağladı ve 3 kilit pas üreterek hücumdaki etkinliğiyle fark yarattı.

Cengiz, özellikle 74. dakikada Rafa Silva'ya "al da at" dercesine verdiği pasla taraftarın alkışını aldı. Ancak Portekizli yıldız, bomboş pozisyonda topu auta gönderince Beşiktaş net bir fırsattan yararlanamadı.

SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL İLGİ

Derbi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Cengiz Ünder'in performansından memnun kaldığı öğrenildi. Yalçın'ın, son haftalarda idmanlarda form grafiğini yükselten milli futbolcuyla özel olarak ilgilendiği ve oyuncuya daha fazla süre verebileceği ifade edildi. Milli aranın ardından Cengiz Ünder'in ilk 11 yarışında daha iddialı bir konuma gelmesi bekleniyor.

BU SEZONUN RAKAMLARI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 lig maçında görev alan Cengiz Ünder, tamamında sonradan oyuna girdi ve toplam 95 dakika süre aldı. Milli futbolcu, bu kısa sürede 1 gole imza atarak takıma skor katkısı sağlamayı başardı.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Cengiz Ünder, sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kiralanmıştı. Beşiktaş'ın, milli futbolcunun sözleşmesinde 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyah-beyazlı yönetimin, oyuncunun performansının artması durumunda bu opsiyonu devreye sokmayı planladığı öğrenildi.

MİLLİ ARA SONRASI HEDEF İLK 11

Derbide sergilediği hırslı oyunla taraftarın da beğenisini kazanan Cengiz Ünder, milli ara sonrası oynanacak maçlarda ilk 11'de yer almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta rekabetin artması, hücum hattında forma savaşını da kızıştırmış durumda.

