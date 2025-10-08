Eyüpspor'dan teknik direktör ve Emre Belözoğlu açıklaması

Ekol TV'ye konuk olan Fatih Kulaksız, kamuoyunda sıkça konuşulan Emre Belözoğlu iddialarına açıklık getirdi. Kulaksız, "Emre Belözoğlu da konuşuluyor, o konuda bir çalışma var mı?" sorusuna net bir şekilde "Yok" yanıtını verdi.

Bu açıklamayla birlikte Eyüpspor'un gündeminde yer aldığı iddia edilen Belözoğlu ihtimali resmen kapanmış oldu.

HAFTA SONUNA KADAR BİTECEK

Yeni teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Fatih Kulaksız, birçok adayla görüşme halinde olduklarını ifade ederek; "Hafta başından bu yana yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Birçok teknik adamı masaya yatırdık, değerlendirmeler yaptık. Şu anda önceliğimiz yabancı hoca. Hafta sonuna kadar süreci netleştirip açıklamak istiyoruz." dedi.

Kulaksız, teknik adam konusu etrafında çıkan spekülasyonlara da değinerek, "Bu süreçte çok fazla bilgi kirliliği oldu. O nedenle bir açıklama yapma gereği hissettik. İlk tercihimiz yabancı bir hoca, ancak bu kesinleşmiş değil." ifadelerini kullandı.