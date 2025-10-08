PODCAST CANLI YAYIN

Eyüpspor'dan teknik direktör ve Emre Belözoğlu açıklaması

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor’da teknik direktör arayışları sürüyor. Selçuk Şahin ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimlerle ilgili açıklama, kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız’dan geldi. Kulaksız, Emre Belözoğlu'nun gündemde olmadığını ve Gheorghe Hagi ile görüşmediklerini ifade ederek çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Giriş Tarihi:
Eyüpspor'dan teknik direktör ve Emre Belözoğlu açıklaması

Ekol TV'ye konuk olan Fatih Kulaksız, kamuoyunda sıkça konuşulan Emre Belözoğlu iddialarına açıklık getirdi. Kulaksız, "Emre Belözoğlu da konuşuluyor, o konuda bir çalışma var mı?" sorusuna net bir şekilde "Yok" yanıtını verdi.

Bu açıklamayla birlikte Eyüpspor'un gündeminde yer aldığı iddia edilen Belözoğlu ihtimali resmen kapanmış oldu.

HAFTA SONUNA KADAR BİTECEK

Yeni teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirten Fatih Kulaksız, birçok adayla görüşme halinde olduklarını ifade ederek; "Hafta başından bu yana yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Birçok teknik adamı masaya yatırdık, değerlendirmeler yaptık. Şu anda önceliğimiz yabancı hoca. Hafta sonuna kadar süreci netleştirip açıklamak istiyoruz." dedi.

Kulaksız, teknik adam konusu etrafında çıkan spekülasyonlara da değinerek, "Bu süreçte çok fazla bilgi kirliliği oldu. O nedenle bir açıklama yapma gereği hissettik. İlk tercihimiz yabancı bir hoca, ancak bu kesinleşmiş değil." ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kritik zaman kritik temas: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile ortak basın toplantısı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Borsa İstanbul
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk o yıldızları istedi
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı! Cenazede geniş güvenlik önlemi...
Başkan Erdoğan o fotoğrafa ilişkin konuştu: O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Bakanlık tek tek ifşaladı! Gıda sahtecileri yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi....
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
90’ların minik yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Can Ayşecik artık evli mutlu çocuklu...
Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor! Henüz yayına girmeden bakın kaç ülkeye satıldı