PODCAST CANLI YAYIN

TFF'den Avrupa'nın gözdesi için girişim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa futbolunun radarına giren genç yıldız adayı Mert Kömür için harekete geçti. Bundesliga ekibi Augsburg forması giyen 20 yaşındaki futbolcunun, A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanması için federasyon kurmaylarının yoğun bir çaba içinde olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF'den Avrupa'nın gözdesi için girişim!

Almanya'da yayın yapan Sky Deutschland'ın haberine göre TFF yetkilileri, genç oyuncuya A Milli formayı giydirme hedefiyle temaslarını sıklaştırdı.
Haberde, Mert Kömür'ün son haftalarda gösterdiği performansla hem Avrupa devlerinin dikkatini çektiği hem de Türkiye'nin radarına girdiği aktarıldı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg, genç yıldızın performansını yakından izleyen kulüpler arasında Premier League ve Bundesliga ekiplerinin yer aldığını bildirdi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Augsburg'un orta sahasında düzenli forma şansı bulmaya başlayan Mert Kömür'ün gelişimi büyük kulüplerin scout ekipleri tarafından da takip ediliyor.

Mert Kömür (Takvim Foto Arşiv)Mert Kömür (Takvim Foto Arşiv)

ALMAN MİLLİ TAKIM ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE OYNADI

Babasının Türk, annesinin Alman olduğu bilinen Mert Kömür, şimdiye kadar kariyerinde Almanya alt yaş milli takımlarında forma giydi.
Genç futbolcu, U20 Milli Takımı ile çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti. Ancak oyuncunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan çağrıya olumlu yanıt vermesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanabileceği belirtiliyor.

Mert Kömür (Takvim Foto Arşiv)Mert Kömür (Takvim Foto Arşiv)

BU SEZON YÜKSELEN GRAFİK

Augsburg altyapısından yetişen ve bu sezon A takımla daha fazla süre almaya başlayan Mert Kömür, dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Genç orta saha oyuncusu, 7 maçta 2 gol ve 2 asist kaydederek takımına 4 gollük doğrudan katkı sağladı. Teknik kapasitesi, pas yeteneği ve oyun görüşüyle ön plana çıkan Mert, hem 10 numara hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev alabiliyor.

Mert Kömür (Takvim Foto Arşiv)Mert Kömür (Takvim Foto Arşiv)

KONTRATI 2029'A KADAR SÜRÜYOR

Bundesliga ekibi Augsburg, genç yeteneği uzun vadeli planlarına dahil etti. Kulüp, Mert Kömür'le 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayarak oyuncunun geleceğini güvence altına aldı. Ancak Avrupa devlerinin ilgisinin yoğunlaşması, kulübün önümüzdeki dönemde önemli transfer teklifleriyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Mert Kömür (Takvim Foto Arşiv)Mert Kömür (Takvim Foto Arşiv)

TFF'DEN STRATEJİK HAMLE

TFF'nin, özellikle yurt dışında yetişen Türk asıllı futbolcuları milli takıma kazandırma stratejisi çerçevesinde Mert Kömür'ü yakından takip ettiği biliniyor. Son dönemde Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerin yükselen başarı grafiği, federasyonun bu yöndeki adımlarını hızlandırmasına neden oldu. Mert Kömür'ün de bu projede geleceğin kilit isimlerinden biri olabileceği vurgulanıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Türk Telekom
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Gazze’de iki yıllık soykırım! On binlerce şehit, on binlerce yaralı: İsrail tüm kaynakları yok ediyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu