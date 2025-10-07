Almanya'da yayın yapan Sky Deutschland'ın haberine göre TFF yetkilileri, genç oyuncuya A Milli formayı giydirme hedefiyle temaslarını sıklaştırdı.

Haberde, Mert Kömür'ün son haftalarda gösterdiği performansla hem Avrupa devlerinin dikkatini çektiği hem de Türkiye'nin radarına girdiği aktarıldı. AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg, genç yıldızın performansını yakından izleyen kulüpler arasında Premier League ve Bundesliga ekiplerinin yer aldığını bildirdi. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Augsburg'un orta sahasında düzenli forma şansı bulmaya başlayan Mert Kömür'ün gelişimi büyük kulüplerin scout ekipleri tarafından da takip ediliyor.

Mert Kömür (Takvim Foto Arşiv) ALMAN MİLLİ TAKIM ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE OYNADI Babasının Türk, annesinin Alman olduğu bilinen Mert Kömür, şimdiye kadar kariyerinde Almanya alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Genç futbolcu, U20 Milli Takımı ile çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti. Ancak oyuncunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan çağrıya olumlu yanıt vermesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanabileceği belirtiliyor.