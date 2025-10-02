PODCAST CANLI YAYIN

Milan Skriniar'dan kaliteli futbol vurgusu

Fenerbahçe’nin deneyimli savunmacısı Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi’nde Nice karşısında alınan 2-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Slovak stoper, takımın yüksek tempolu futboluna dikkat çekti.

Skriniar, sahadaki oyunu; "Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Büyük performans ortaya koyduk takım olarak. Savaştık, mücadele ettik, enerji harcadık, önde bastık, kazandığımız toplarla kaliteli oynadık. Taraftarlarımız her zamanki gibi bize büyük katkı sağladı. Onların desteğiyle oynayınca her şey çok daha kolay oluyor." sözleriyle özetledi.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

TEDESCO'YA ÖVGÜ

Deneyimli savunmacı, teknik direktör Domenico Tedesco'ya duyduğu güvene de vurgu yaparak; "Hocamın bana güveniyor olmasından dolayı mutluyum. Bu çok önemli benim için. Yapmam gereken belli, maçta ve antrenmanda hep en iyisini yapmak. Takımın hakkını teslim etmek lazım, herkes çok iyi savaştı. Takımımla gurur duyuyorum. Büyük iltifat takıma! Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ancak birlik olursak büyük işler başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

