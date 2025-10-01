Liverpool Barış Alper Yılmaz'ı durduramadı

İlk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt'a farklı mağlup olan Galatasaray , bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını yeniden ortaya koydu. Avrupa'nın en büyük kupasında şampiyonluk hedefleyen Liverpool'u mağlup eden Cim Bom, gruptaki dengeleri de değiştirdi.

Barış Alper Yılmaz (AA)

BARIŞ ALPER DAMGA VURDU

Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Mücadelenin başında net bir gol pozisyonundan yararlanamayan genç yıldız, pes etmedi. Liverpool savunmasını zor durumda bırakan Barış, kazandırdığı penaltıyla zaferin mimarlarından biri oldu. Gücü ve bitmeyen enerjisiyle takım savunmasına da katkı sağlayan milli futbolcu, İngiliz basını ve taraftarları tarafından da övgüyle anıldı.