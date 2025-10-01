PODCAST CANLI YAYIN

Liverpool Barış Alper Yılmaz'ı durduramadı

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray, Rams Park’ta İngiltere’nin son şampiyonu Liverpool’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’in penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak tarihi bir zafer elde etti. Mücadeleye sarı kırmızılıların yıldızı Barış Alper Yılmaz damga vurdu.

Giriş Tarihi:
Liverpool Barış Alper Yılmaz'ı durduramadı

İlk hafta deplasmanda Eintracht Frankfurt'a farklı mağlup olan Galatasaray, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiasını yeniden ortaya koydu. Avrupa'nın en büyük kupasında şampiyonluk hedefleyen Liverpool'u mağlup eden Cim Bom, gruptaki dengeleri de değiştirdi.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

BARIŞ ALPER DAMGA VURDU

Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Mücadelenin başında net bir gol pozisyonundan yararlanamayan genç yıldız, pes etmedi. Liverpool savunmasını zor durumda bırakan Barış, kazandırdığı penaltıyla zaferin mimarlarından biri oldu. Gücü ve bitmeyen enerjisiyle takım savunmasına da katkı sağlayan milli futbolcu, İngiliz basını ve taraftarları tarafından da övgüyle anıldı.

Spor yazarları Galatasarayın Liverpool zaferini değerlendirdi! Enerji patlamasıSpor yazarları Galatasarayın Liverpool zaferini değerlendirdi! Enerji patlaması
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Türk korkusu! Galatasarayın Liverpool zaferi dünyayı salladıTürk korkusu! Galatasarayın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı | Filo yüksek riskli bölgeye girildiğini duyurdu!
Can Holding soruşturmasında flaş! Kenan Tekdağ'ın ifadesi ortaya çıktı! İşte 350 milyon dolar yanıtı! | Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan yok
Başkan Erdoğan hitap edecek! TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor: Hangi konular ele alınacak?
Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan Eren genç yaşında mobbing kurbanı oldu!
Ekim yağmurları kapıyı çaldı! Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu alarmı: Sağanak ve fırtına daha kuvvetli geliyor
20 yıl vade yüzde 10 peşinat! Başvurular e-Devlet'ten! Yüzyılın konut projesi TOKİ ile başlıyor
Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Doğum izni çalışmasında sona gelindi! Anneye 24 hafta babaya 15 gün koruyucu aileye 15 gün izin gündemde...
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Cimbom dünya devini devirdi! Galatasaray - Liverpool: 1-0 | MAÇ SONUCU
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı
Gazze’de yaşanan soykırımın sesiydi! Gazeteci Yahia Barzaq İsrail’in hava saldırısında şehit düştü
Türk kahvesinin tadı dünyanın damağında
Itamar Ben-Gvir ayaklandı! Trump'ın Gazze planına aşırı sağcı İsrailli bakanlardan itiraz
Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Beşiktaş Teknik Direktörü moral aşısıyla yıldızları kendine getirdi! Sergen Kartal'a iyi geldi!
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?