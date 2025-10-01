Spor yazarları Galatasaray'ın Liverpool zaferini değerlendirdi! "Enerji patlaması"

Alanyaspor karşısında oynadığı futbolla herkesi endişelendiren Galatasaray, kazanmasına rağmen tepki görmüştü. Liverpool karşılaşmasını büyük bir fırsat olarak gören Cimbom, İngiliz devini Osimhen'in penaltısıyla yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanlarını aldı.

EVREN TURHAN: GERÇEK KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir sınava çıktı.

Ligdeki inişli çıkışlı performans, kurulan iddialı kadroya rağmen oynanan oyun taraftarın moralini bir hayli bozmuştu. Ancak bu maç, hem camia hem de oyuncular için bir kırılma noktasıydı. Ve Sarı-Kırmızılılar, sahaya bu bilinçle çıktı.

Maça müthiş bir başlangıç yaptı Galatasaray. Daha ilk dakikalardan itibaren istekli, arzulu ve ne yaptığını bilen bir takım vardı sahada. Özellikle Osimhen'in performansı alkışı hak etti. Rakip savunmayı sürekli zorladı, oyunun yönünü değiştirdi. İlkay Gündoğan ise orta sahada adeta savaştı. Topa yaptığı baskı, oyun kurulumuna olan katkısı ve liderliğiyle kilit rol oynadı.

Orta sahada Torreira ve Lemina ikilisi, hem savunmada hem de hücum geçişlerinde büyük bir efor sarf etti. Adeta sahada basmadık yer bırakmadılar. Rakip çok güçlüydü, dünya devi Liverpool'dan bahsediyoruz.