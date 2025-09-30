PODCAST CANLI YAYIN

Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintrahct Frankfurt'a yenilen Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde Liverpool'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, zorlu randevudan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. İngiliz basını başta olmak üzere dünya medyası maça geniş yer ayırdı. İşte atılan başlıklar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool'u konuk etti. Okan Buruk ve öğrencileri, dünya devi rakibini Victor Osimhen'in penaltısıyla devirerek sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina (İHA)Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina (İHA)

Maçı kazanmasının yanında ilk puanlarını da alan Cimbom, bir sonraki haftada Bodo Glimt ile yine İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Aslan'ın zaferi, dünyada da geniş yer buldu.

The Guardian: Victor Osimhen cehennem gibi bir gecede Galatasaray'ı zafere taşıdı

BBC: Liverpool, İstanbul'daki fırtınalı akşamda Galatasaray'a yenildi

SKY Sports: Liverpool için felaket gecesi

Uğurcan Çakır (İHA)Uğurcan Çakır (İHA)

Independent: Arne Slot Galtasaray karşısında oynadığı kumarı kaybetti.

Daily Mail: Victor Osimhen'in penaltısı ve cehennemi andıran ortamda Liverpool umduğunu bulamadı

The Sun: Liverpool bir haftada iki kez kaybederken Arne Slot'un kararları ters tepti

Abdülkerim Bardakcı (AA)Abdülkerim Bardakcı (AA)

Mirror: Türk korkusu! Slot'un tartışmalı Salah kararı, Liverpool'un yenilmesine ve sakatlık yaşanmasına neden oldu

Football London: Premier Lig'de kayıp yaşayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde bir darbe daha aldı.

La Gazetta Dello Sport: Osimhen, Liverpool'u şaşkına çevirdi

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

MARCA: Galatasaray, Liverpool'un haftasını kararttı

BILD: Liverpool, Galatasaray kazanında

AS: Liverpool kalesi İstanbul'da düştü

