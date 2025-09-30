Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı

Galatasaray , Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool 'u konuk etti. Okan Buruk ve öğrencileri, dünya devi rakibini Victor Osimhen'in penaltısıyla devirerek sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina (İHA)

Maçı kazanmasının yanında ilk puanlarını da alan Cimbom, bir sonraki haftada Bodo Glimt ile yine İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Aslan'ın zaferi, dünyada da geniş yer buldu.

The Guardian: Victor Osimhen cehennem gibi bir gecede Galatasaray'ı zafere taşıdı

BBC: Liverpool, İstanbul'daki fırtınalı akşamda Galatasaray'a yenildi

SKY Sports: Liverpool için felaket gecesi