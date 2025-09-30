Türk korkusu! Galatasaray'ın Liverpool zaferi dünyayı salladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool'u konuk etti. Okan Buruk ve öğrencileri, dünya devi rakibini Victor Osimhen'in penaltısıyla devirerek sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Maçı kazanmasının yanında ilk puanlarını da alan Cimbom, bir sonraki haftada Bodo Glimt ile yine İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Aslan'ın zaferi, dünyada da geniş yer buldu.
The Guardian: Victor Osimhen cehennem gibi bir gecede Galatasaray'ı zafere taşıdı
BBC: Liverpool, İstanbul'daki fırtınalı akşamda Galatasaray'a yenildi
SKY Sports: Liverpool için felaket gecesi
Independent: Arne Slot Galtasaray karşısında oynadığı kumarı kaybetti.
Daily Mail: Victor Osimhen'in penaltısı ve cehennemi andıran ortamda Liverpool umduğunu bulamadı
The Sun: Liverpool bir haftada iki kez kaybederken Arne Slot'un kararları ters tepti