La Lig'dan Arda Güler'e ödül! Ayın en iyisi oldu

Arda, eylül ayına Real Sociedad'a attığı muhteşem golle başladı ve takımına kritik bir 2-1'lik galibiyet getirdi. Ardından Espanyol karşısında 2-0'lık galibiyetin mimarlarından biri oldu. Levante'yi 4-1 yendikleri maçta ise bir asist yaparak öne çıkan isimler arasına girdi.

Ayın son maçında Atletico Madrid'e karşı derbide 5-2 mağlup olan Real Madrid'de, Arda Güler gol atan oyuncular arasında yer aldı.