PODCAST CANLI YAYIN

La Lig'dan Arda Güler'e ödül! Ayın en iyisi oldu

İspanya La Liga, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler’i eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçti. LaLiga’dan yapılan açıklamada, “Arda Güler, eylül ayındaki performansıyla Real Madrid’in üç galibiyetinde kilit rol oynadı. Xabi Alonso’nun kadrosunda önemli bir oyuncu haline gelen genç yıldız, bu ay gösterdiği performansla ödülü hak etti.” ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi:
La Lig'dan Arda Güler'e ödül! Ayın en iyisi oldu

Arda, eylül ayına Real Sociedad'a attığı muhteşem golle başladı ve takımına kritik bir 2-1'lik galibiyet getirdi. Ardından Espanyol karşısında 2-0'lık galibiyetin mimarlarından biri oldu. Levante'yi 4-1 yendikleri maçta ise bir asist yaparak öne çıkan isimler arasına girdi.

Ayın son maçında Atletico Madrid'e karşı derbide 5-2 mağlup olan Real Madrid'de, Arda Güler gol atan oyuncular arasında yer aldı.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

20 yaşındaki milli futbolcu, ödül yarışında Fermin Lopez (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Carlos Alvarez (Levante) ve Martim Neto'yu (Elche) geride bıraktı.

Geçen sezon da aralık ayında aynı ödüle layık görülen Arda, LaLiga'da kısa sürede ikinci kez "Ayın en iyi 23 yaş altı oyuncusu" unvanını kazandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Trump ve ABD Savunma Bakanı Hegseth’ten olağanüstü toplantı! Yüzlerce amiral ve generale hitap ediyor
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 20 şüpheli gözaltında
MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Trabzon’da büyük panik! Bomba yüklü insansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü! Çocuklarının ifadesine ulaşıldı: Kamera müzik sesini kesti
Can Holding soruşturması Ciner Holding'e uzandı! Bavul bavul kara para aklama: Kenan Tekdağ bana baskı yaptı
Altında kritik saatler: Rekor serisi sürüyor! Gramda yeni hedef ne olacak? Uzman “düzeltme yakın” diyerek tarih verdi
Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!