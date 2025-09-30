La Lig'dan Arda Güler'e ödül! Ayın en iyisi oldu

Arda, eylül ayına Real Sociedad'a attığı muhteşem golle başladı ve takımına kritik bir 2-1'lik galibiyet getirdi. Ardından Espanyol karşısında 2-0'lık galibiyetin mimarlarından biri oldu. Levante'yi 4-1 yendikleri maçta ise bir asist yaparak öne çıkan isimler arasına girdi.
Ayın son maçında Atletico Madrid'e karşı derbide 5-2 mağlup olan Real Madrid'de, Arda Güler gol atan oyuncular arasında yer aldı.
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI
20 yaşındaki milli futbolcu, ödül yarışında Fermin Lopez (Barcelona), Javi Guerra (Valencia), Carlos Alvarez (Levante) ve Martim Neto'yu (Elche) geride bıraktı.
Geçen sezon da aralık ayında aynı ödüle layık görülen Arda, LaLiga'da kısa sürede ikinci kez "Ayın en iyi 23 yaş altı oyuncusu" unvanını kazandı.