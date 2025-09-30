PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı açıklandı

Turkuvaz Medya'nın milyonlarca futbolsevere ulaştırdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, oynanacak maçların programını duyurdu.

TFF'den yayımlanan programa göre Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda oynanacak maçlar ve tarihler şu şekilde

28 Ekim 2025 Salı

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum/Stad
13:30 Kahramanmaraş Spor A.Ş. Eminievim Ümraniyespor Batıpark Adem Şahan Sentetik Saha
13:30 Kepez Spor Futbol A.Ş. Özbelaslan Sivasspor Kepez Hasan Doğan Stadı
15:30 52 Orduspor FK SMS Grup Sarıyerspor Yeni Ordu Stadyumu
15:30 Sakaryaspor A.Ş. Sultan Su İnegölspor Yeni Sakarya Atatürk
20:30 Zecorner Kayserispor Niğde Belediyespor RHG Enertürk Enerji Stadyumu

29 Ekim 2025 Çarşamba

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum/Stad
13:00 Kahta 02 Spor Kasımpaşa A.Ş. Kahta İlçe
13:00 Aliağa Futbol A.Ş. Serik Spor Brolat A.Ş. Aliağa Atatürk Stadı
13:00 Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü KCT 1461 Trabzon FK Osmanlı Stadı
13:00 Beykoz Anadolu Spor A.Ş. Yalova FK 77 Spor Kulübü Maltepe Hasan Polat Stadı
13:00 Dersim Spor Fethiyespor Tunceli Atatürk
13:30 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü E. Gökmenler İns. Ankara Keçiörengücü Atatürk Spor Komp. Yan Açık Saha
13:30 Fatsa Belediyespor İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Fatsa İlçe Stadı
13:30 Karacabey Belediye Spor A.Ş. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı
13:30 Muş Spor Kulübü Menemen Futbol Kulübü Muş Şehir Stadı
13:30 Silifke Belediyespor Amed Sportif Faaliyetler Silifke Şehir
15:30 Bursa Yıldırım Spor Kulübü Corendon Alanyaspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri
15:30 Arac Çorum FK Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü Pendik Stadı
15:30 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Çorluspor 1947 Pendik Stadı
15:30 Isparta 32 Spor Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş. Isparta Atatürk Stadı
15:30 Orduspor 1967 A.Ş. Merkür Jet Erbaaspor Yeni Ordu Stadı
20:00 Manisa Futbol Kulübü Muğlaspor Kulübü Manisa 19 Mayıs
20:30 Hesap.com Antalyaspor Bursaspor Corendon Airlines Park Antalya

30 Ekim 2025 Perşembe

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum/Stad
13:00 Karaköprü Belediye Spor Çaykur Rizespor A.Ş. Faruk Çelik Stadı
13:30 1926 Bulancakspor Alagöz Holding Iğdır FK Bulancak İlçe Stadı
15:30 Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş. Sıgaj Bodrum FK Karaelmas Köksal
18:00 Esenler Erokspor Ağrı 1970 Spor Kulübü Esenler Erokspor Stadyumu
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. Karabük İdman Yurdu Spor Gaziantep Stadyumu
20:30 Tümosan Konyaspor 12 Bingöl Spor Medaş Konya Büyükşehir

