Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı açıklandı

TFF'den yayımlanan programa göre Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda oynanacak maçlar ve tarihler şu şekilde
28 Ekim 2025 Salı
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Stadyum/Stad
|13:30
|Kahramanmaraş Spor A.Ş.
|Eminievim Ümraniyespor
|Batıpark Adem Şahan Sentetik Saha
|13:30
|Kepez Spor Futbol A.Ş.
|Özbelaslan Sivasspor
|Kepez Hasan Doğan Stadı
|15:30
|52 Orduspor FK
|SMS Grup Sarıyerspor
|Yeni Ordu Stadyumu
|15:30
|Sakaryaspor A.Ş.
|Sultan Su İnegölspor
|Yeni Sakarya Atatürk
|20:30
|Zecorner Kayserispor
|Niğde Belediyespor
|RHG Enertürk Enerji Stadyumu
29 Ekim 2025 Çarşamba
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Stadyum/Stad
|13:00
|Kahta 02 Spor
|Kasımpaşa A.Ş.
|Kahta İlçe
|13:00
|Aliağa Futbol A.Ş.
|Serik Spor Brolat A.Ş.
|Aliağa Atatürk Stadı
|13:00
|Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü
|KCT 1461 Trabzon FK
|Osmanlı Stadı
|13:00
|Beykoz Anadolu Spor A.Ş.
|Yalova FK 77 Spor Kulübü
|Maltepe Hasan Polat Stadı
|13:00
|Dersim Spor
|Fethiyespor
|Tunceli Atatürk
|13:30
|Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü
|E. Gökmenler İns. Ankara Keçiörengücü
|Atatürk Spor Komp. Yan Açık Saha
|13:30
|Fatsa Belediyespor
|İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
|Fatsa İlçe Stadı
|13:30
|Karacabey Belediye Spor A.Ş.
|Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
|Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı
|13:30
|Muş Spor Kulübü
|Menemen Futbol Kulübü
|Muş Şehir Stadı
|13:30
|Silifke Belediyespor
|Amed Sportif Faaliyetler
|Silifke Şehir
|15:30
|Bursa Yıldırım Spor Kulübü
|Corendon Alanyaspor
|Minareli Çavuş Spor Tesisleri
|15:30
|Arac Çorum FK
|Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
|Pendik Stadı
|15:30
|Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
|Çorluspor 1947
|Pendik Stadı
|15:30
|Isparta 32 Spor
|Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş.
|Isparta Atatürk Stadı
|15:30
|Orduspor 1967 A.Ş.
|Merkür Jet Erbaaspor
|Yeni Ordu Stadı
|20:00
|Manisa Futbol Kulübü
|Muğlaspor Kulübü
|Manisa 19 Mayıs
|20:30
|Hesap.com Antalyaspor
|Bursaspor
|Corendon Airlines Park Antalya
30 Ekim 2025 Perşembe
|Saat
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Stadyum/Stad
|13:00
|Karaköprü Belediye Spor
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|Faruk Çelik Stadı
|13:30
|1926 Bulancakspor
|Alagöz Holding Iğdır FK
|Bulancak İlçe Stadı
|15:30
|Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.
|Sıgaj Bodrum FK
|Karaelmas Köksal
|18:00
|Esenler Erokspor
|Ağrı 1970 Spor Kulübü
|Esenler Erokspor Stadyumu
|20:00
|Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.
|Karabük İdman Yurdu Spor
|Gaziantep Stadyumu
|20:30
|Tümosan Konyaspor
|12 Bingöl Spor
|Medaş Konya Büyükşehir