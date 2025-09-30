Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur programı açıklandı

TFF'den yayımlanan programa göre Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda oynanacak maçlar ve tarihler şu şekilde

28 Ekim 2025 Salı

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum/Stad 13:30 Kahramanmaraş Spor A.Ş. Eminievim Ümraniyespor Batıpark Adem Şahan Sentetik Saha 13:30 Kepez Spor Futbol A.Ş. Özbelaslan Sivasspor Kepez Hasan Doğan Stadı 15:30 52 Orduspor FK SMS Grup Sarıyerspor Yeni Ordu Stadyumu 15:30 Sakaryaspor A.Ş. Sultan Su İnegölspor Yeni Sakarya Atatürk 20:30 Zecorner Kayserispor Niğde Belediyespor RHG Enertürk Enerji Stadyumu

29 Ekim 2025 Çarşamba

Saat Ev Sahibi Deplasman Stadyum/Stad 13:00 Kahta 02 Spor Kasımpaşa A.Ş. Kahta İlçe 13:00 Aliağa Futbol A.Ş. Serik Spor Brolat A.Ş. Aliağa Atatürk Stadı 13:00 Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü KCT 1461 Trabzon FK Osmanlı Stadı 13:00 Beykoz Anadolu Spor A.Ş. Yalova FK 77 Spor Kulübü Maltepe Hasan Polat Stadı 13:00 Dersim Spor Fethiyespor Tunceli Atatürk 13:30 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü E. Gökmenler İns. Ankara Keçiörengücü Atatürk Spor Komp. Yan Açık Saha 13:30 Fatsa Belediyespor İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Fatsa İlçe Stadı 13:30 Karacabey Belediye Spor A.Ş. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı 13:30 Muş Spor Kulübü Menemen Futbol Kulübü Muş Şehir Stadı 13:30 Silifke Belediyespor Amed Sportif Faaliyetler Silifke Şehir 15:30 Bursa Yıldırım Spor Kulübü Corendon Alanyaspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri 15:30 Arac Çorum FK Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü Pendik Stadı 15:30 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Çorluspor 1947 Pendik Stadı 15:30 Isparta 32 Spor Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faal. A.Ş. Isparta Atatürk Stadı 15:30 Orduspor 1967 A.Ş. Merkür Jet Erbaaspor Yeni Ordu Stadı 20:00 Manisa Futbol Kulübü Muğlaspor Kulübü Manisa 19 Mayıs 20:30 Hesap.com Antalyaspor Bursaspor Corendon Airlines Park Antalya

30 Ekim 2025 Perşembe