Real Madrid, Kazakistan'da konuk olduğu Almaty Kairat'ı 5-0 mağlup etti.

Karşılaşmada gol perdesi Kylian Mbappe ile açıldı. Fransız yıldız, 25. dakikada penaltıdan ağları bulmayı başardı. İlk devre 1-0 sona erdi.

İkinci devrede Mbappe farkı ikiye çıkardı. 73'te de hat-trick yaptı. 83'te Eduardo Camavinga ve 90'da Brahim Diaz fileleri sarstı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 6'ya çıkardı ve bir sonraki maçında Juventus'u ağırlayacak.

Kazak temsilcisi ise ikinci maçında da puan alamadı ve PAFOS'u konuk decek.