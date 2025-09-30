Karşılaşmanın 38. dakikasında Christos Tzolis'in golüyle öne geçen Club Brugge, devreye 1-0 üstün girdi. Ancak Atalanta ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı.
74. dakikada Lamar Samardzic penaltıdan skoru eşitledi. 87. dakikada sahneye çıkan Mario Pašalić, Atalanta'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.
ATALANTA İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonuçla birlikte Atalanta, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Belçika temsilcisi Club Brugge ise 3 puanda kaldı.
SONRAKİ MAÇ PROGRAMI
Devler Ligi'nin 3. haftasında Atalanta, sahasında Slavia Praha ile karşılaşacak. Club Brugge ise zorlu Bayern Münih deplasmanına çıkacak.