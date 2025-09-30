PODCAST CANLI YAYIN

Bergamo'da geri dönüş! Atalanta - Club Brugge: 2-1 | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Atalanta, sahasında Club Brugge’ü ağırladı. İtalya’da oynanan mücadele, ikinci yarıda gelen gollerle ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Christos Tzolis'in golüyle öne geçen Club Brugge, devreye 1-0 üstün girdi. Ancak Atalanta ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı.

74. dakikada Lamar Samardzic penaltıdan skoru eşitledi. 87. dakikada sahneye çıkan Mario Pašalić, Atalanta'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

ATALANTA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Atalanta, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Belçika temsilcisi Club Brugge ise 3 puanda kaldı.

SONRAKİ MAÇ PROGRAMI

Devler Ligi'nin 3. haftasında Atalanta, sahasında Slavia Praha ile karşılaşacak. Club Brugge ise zorlu Bayern Münih deplasmanına çıkacak.

