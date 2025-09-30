Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı

TFF'den yayınlanan videoda Trabzonspor'un Fatih Karagümrük karşısında Paul Onuachu ile kazandığı penaltı sonrasında yaşananlar paylaşıldı.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen ve VAR arasında geçen konuşmalar şu şekilde;

VAR: Seni potansiyel penaltı iptali için incelemeye davet ediyorum.

VAR: Sana penaltı sırasında hücum oyuncusunun elle oynamasını göstereceğim.

Mehmet Türkmen: Tamam.

VAR: İlk ele değdiği an.

VAR: Bir açım daha var.

Mehmet Türkmen: Formadan çekmeyi görüyuorum. Uzun süre çektiği için penaltı kararı verdim. Elle oynamadan dolayı penaltının iptalini öneriyorsun bana galiba.

VAR: Evet.

Mehmet Türkmen: Oyuncunun elinin doğal konumda olduğunu ve topla oynamadığını düşünüyorum. Penaltıyla başlayacağım.

VAR: Bu bir hücum elle oynama.