Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar? En ucuz bilet ne kadar, kaç TL?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilen Galatasaray, ikinci karşılaşmasında güçlü rakibi Liverpool’u kendi sahasında ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarların merakla beklediği dev maç öncesinde biletler satışa çıkarken, fiyatlar ve en ucuz biletin kaç TL’den başladığı da araştırılıyor. İşte bilet fiyatların listesi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa arenasında sahaya çıkmaya hazırlanan Galatasaray, İstanbul'da Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar için büyük bir heyecan yaratan bu kritik mücadele, sarı-kırmızılıların gruptaki kaderini belirleyecek maçlardan biri olacak. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI BİLET SATIŞLARI VE FİYATLARI

Mücadelenin biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16:00'dan itibaren satışa sunulacak. Tribün ve kategori bazında belirlenen bilet ücretleri şu şekilde:

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

Kategori 1: 30.000 TL

Kategori 2: 27.500 TL

Kategori 3: 25.000 TL

Kategori 4: 22.500 TL

Kategori 5: 21.000 TL

Kategori 6: 18.000 TL

Kategori 7: 17.000 TL

Kategori 8: 12.000 TL

Kategori 9: 10.000 TL

Kategori 10: 2.700 TL

Kategori 11: 2.300 TL

Misafir Tribünü: 2.300 TL

