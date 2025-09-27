Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar? En ucuz bilet ne kadar, kaç TL?

Avrupa arenasında sahaya çıkmaya hazırlanan Galatasaray, İstanbul'da Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar için büyük bir heyecan yaratan bu kritik mücadele, sarı-kırmızılıların gruptaki kaderini belirleyecek maçlardan biri olacak. Peki Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ne kadar?
LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI BİLET SATIŞLARI VE FİYATLARI
Mücadelenin biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16:00'dan itibaren satışa sunulacak. Tribün ve kategori bazında belirlenen bilet ücretleri şu şekilde:
Premium: 50.000 TL
Delux: 48.000 TL
Lux: 46.000 TL
Classic: 44.000 TL
Kategori 1: 30.000 TL
Kategori 2: 27.500 TL
Kategori 3: 25.000 TL
Kategori 4: 22.500 TL
Kategori 5: 21.000 TL
Kategori 6: 18.000 TL
Kategori 7: 17.000 TL
Kategori 8: 12.000 TL
Kategori 9: 10.000 TL
Kategori 10: 2.700 TL
Kategori 11: 2.300 TL
Misafir Tribünü: 2.300 TL