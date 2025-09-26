Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı Alanya'da yaşanacak. Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak. İşte maça ilişkin merak edilen detaylar...
Alanyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Alanyaspor – Galatasaray muhtemel 11'ler
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Enes, Ruan, Makouta, Maestro, İbrahim, Hagi, Ogundu.
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sallai, Barış, Sane, Icardi.