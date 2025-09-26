PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin yayın bilgilerini ve sahaya çıkacak muhtemel kadroları araştırıyor. Peki Alanyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı Alanya'da yaşanacak. Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'un konuğu olacak. İşte maça ilişkin merak edilen detaylar...

Alanyaspor – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Alanyaspor – Galatasaray muhtemel 11'ler

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Enes, Ruan, Makouta, Maestro, İbrahim, Hagi, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sallai, Barış, Sane, Icardi.

