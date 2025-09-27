5. kez dünya şampiyonu olan Defne Kurt kimdir? Defne Kurt kaç yaşında, nereli, kaç madalya kazandı?

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt , altın madalyanın sahibi oldu.Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

(AA)

Defne Kurt kimdir?

Küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Defne Kurt, milli yüzücülüğünün yanı sıra Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okudu. 2024 yılında mezun olan ve psikolog olarak kariyerine devam eden Defne Kurt, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı'dan (2022) sonra tarihimizin üçüncü dünya şampiyonu para yüzücüsü oldu.