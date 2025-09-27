PODCAST CANLI YAYIN

5. kez dünya şampiyonu olan Defne Kurt kimdir? Defne Kurt kaç yaşında, nereli, kaç madalya kazandı?

Türk para yüzücüsü Defne Kurt, 5 kez üst üste dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Singapur’da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyalarla Türk sporuna büyük bir gurur yaşattı. Peki Defne Kurt kimdir? Defne Kurt kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
5. kez dünya şampiyonu olan Defne Kurt kimdir? Defne Kurt kaç yaşında, nereli, kaç madalya kazandı?

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, altın madalyanın sahibi oldu.Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

(AA)(AA)

Defne Kurt kimdir?

Küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Defne Kurt, milli yüzücülüğünün yanı sıra Yeditepe Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okudu. 2024 yılında mezun olan ve psikolog olarak kariyerine devam eden Defne Kurt, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı'dan (2022) sonra tarihimizin üçüncü dünya şampiyonu para yüzücüsü oldu.

(AA)(AA)

Defne Kurt, 2018 yılında Avusturya'nın Graz şehrinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda da mücadele edip sırtüstü kategorisinde üçüncü olmuştu. 200 metre sırtüstü yarışında 2.21.05 derece elde eden milli yüzücü ülkemize bronz madalya kazandırmıştı.

(AA)(AA)

5. KEZ ALTIN MADALYA KAZANDI

Son olarak Singapur'daki organizasyonun son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde şampiyon olan milli sporcu, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 5 altın madalyayla tamamlayarak tarihi başarıya imza attı. Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalya kazandı.

TÜRK SPOR TARİHİNDE İLK

Milli para yüzücü Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalindeki 1.06.95'lik derecesiyle bir kez daha dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. Singapur'daki organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışıkta dünya şampiyonu olan Defne, 5. altın madalyasını kazanarak Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? GÜNÜN MAÇLARI hangi kanalda canlı yayınlanacak?Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? GÜNÜN MAÇLARI hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? GÜNÜN MAÇLARI hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan "küresel sistem" çıkışı: Büyük bir kriz var | İsrail'in derdi sadece Gazze değil | Sumud filosuna selam Netanyahu'ya tepki
Yine CHP yine kavga: Kocaeli Başiskele ilçe kongresinde yumruklar konuştu
Elon Musk’ın babası Errol Musk pedofili çıktı! Kızlarına dokundu, çamaşırlarını kokladı, çocuk yaptı: Oğluna ise…
Turist kadınlarla rezil dans! O şahıs gözaltına alındı işletmeye ceza kesildi
CHP'nin kodları açığa mı çıktı: Hainler-hırsızlar kavgası! | Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin'den sonra yeni ihraçlar yolda
Macron’a bir el ense de Lula da Silva’dan! BM’de günde damga vuran anlar
Piliç sektörüne ceza yağdı! Ünlü markalar listede
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Başkan Erdoğan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'inci yıl dönümünü kutladı: İstanbul boğazında görkemli geçit töreni
Kasımpaşalı Güllü'ye veda! Arabeskin kraliçesi son yolculuğuna uğurlanıyor...
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Borsa manipülatörlerine bir dalga daha: 11 şüpheli yakalandı! Hangi hisse senedi kullanıldı?
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Sokak köpeklerinin kurbanı olan Mahra'nın mezarına hadsizlik: Mama bıraktılar
Prens Harry Kraliyet Ailesi’ne dönüyor mu? Kral Charles ile 53 dakikalık görüşmede bakın neler yaşandı?
Domenico Tedesco ilk 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma onların
13 il sarı alarm listesinde! Hafta sonu planı olan iki kere düşünsün: MGM saat verdi! Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Facia olabilir"
4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı