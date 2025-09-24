Trabzonspor'da iki sakatlık birden!

Gaziantep FK maçında sert müdahaleler sonucu sakatlanan Mustafa Eskihellaç, karşılaşmayı tamamlamasına rağmen ağrılar hissetti. 28 yaşındaki futbolcu yoğun tedavi programına alındı. Sağlık ekibi, deneyimli oyuncunun durumunu maç gününe kadar takip edecek. Eğer forma giyemezse, bu bölgede Arif Boşluk'un görev alması bekleniyor.
BATAGOV'DA KASIK PROBLEMİ
Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov ise Gaziantep mücadelesinde kasık sakatlığı yaşadı. Bordo-mavili ekip, genç savunmacıyı özel tedaviye aldı. Batagov'un ağrı seviyesinin maç günü yapılacak son kontrollerle netleşeceği öğrenildi. Riskli bir durumda teknik heyetin Baniya'ya şans vereceği ifade edildi.
KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNCESİ KRİTİK BEKLEYİŞ
Trabzonspor'da hem Eskihellaç hem de Batagov'un sakatlıkları teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Bordo-mavili ekipte iki oyuncunun da son durumu Karagümrük maçı günü belli olacak.