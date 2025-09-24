PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da iki sakatlık birden!

Süper Lig’de Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da sakatlık haberleri can sıktı. Bordo-mavililerde Arseniy Batagov’un ardından takımın dinamosu Mustafa Eskihellaç’ın da sakatlık yaşadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor'da iki sakatlık birden!

Gaziantep FK maçında sert müdahaleler sonucu sakatlanan Mustafa Eskihellaç, karşılaşmayı tamamlamasına rağmen ağrılar hissetti. 28 yaşındaki futbolcu yoğun tedavi programına alındı. Sağlık ekibi, deneyimli oyuncunun durumunu maç gününe kadar takip edecek. Eğer forma giyemezse, bu bölgede Arif Boşluk'un görev alması bekleniyor.

Mustafa Eskihellaç (DHA)Mustafa Eskihellaç (DHA)

BATAGOV'DA KASIK PROBLEMİ

Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov ise Gaziantep mücadelesinde kasık sakatlığı yaşadı. Bordo-mavili ekip, genç savunmacıyı özel tedaviye aldı. Batagov'un ağrı seviyesinin maç günü yapılacak son kontrollerle netleşeceği öğrenildi. Riskli bir durumda teknik heyetin Baniya'ya şans vereceği ifade edildi.

Arseniy Batagov (AA)Arseniy Batagov (AA)

KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNCESİ KRİTİK BEKLEYİŞ

Trabzonspor'da hem Eskihellaç hem de Batagov'un sakatlıkları teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündürüyor. Bordo-mavili ekipte iki oyuncunun da son durumu Karagümrük maçı günü belli olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Başkan Erdoğan'dan ABD'de yatırım zirvesi! Türk ve ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelecek
BM Genel Kurulu'nda ikinci gün! Zelenskiy'den uluslararası hukuk eleştirisi! Pezeşkiyan: Nükleer peşinde değiliz
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
CHP'den "Gazze'yi istismar mitingi! "Cesaretle Filistin’in yanındayız" diyen Özgür Özel'in iki yüzü: "Hamas terör örgütüdür" demişti
PKK'da "süreci tıkama" süreci! Helin Ümit'ten "Silah bırakmadık strateji değişti" itirafı: "Suriye'yi Türkiye'ye yedirmezler" deyip tehdit etti
Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir”
Başkan Erdoğan'ın Gazze manifestosu ve Arz-ı Mev'ud sözleri Netanyahu'yu kudurttu! Babası asrın katili oğlu müfteri: Küçük Goebbels Bibi
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Sumud Filosu'na İsrail'den dronlu saldırı! Filoya destek için İtalya bir donanma gemisi yönlendirdi!
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde maaş krizi: İşçiler kazan kaldırdı
Baklavada gıda boyası köftede sakatat lahmacunda kanatlı eti! Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit tağşiş listesini açıkladı! Listede yok yok
CHP'de bir skandal daha! Ortalığı karıştıracak Özgür Özel iddiası: Olağanüstü kurultay mahkemelik olabilir
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Marco Rubio"nun gazına gelen CHP'ye tepki: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in son halini gören küçük dilini yuttu: Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim!