Trabzonspor'da iki sakatlık birden!

Gaziantep FK maçında sert müdahaleler sonucu sakatlanan Mustafa Eskihellaç, karşılaşmayı tamamlamasına rağmen ağrılar hissetti. 28 yaşındaki futbolcu yoğun tedavi programına alındı. Sağlık ekibi, deneyimli oyuncunun durumunu maç gününe kadar takip edecek. Eğer forma giyemezse, bu bölgede Arif Boşluk'un görev alması bekleniyor.