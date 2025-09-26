Türk futbol tarihinin en pahalı maçı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında Rams Park'ta oynanacak karşılaşma, yalnızca sahada değil, tribünlerde de tarihe geçecek.

Türk futbol tarihinde bugüne kadar görülmemiş fiyatlarla satışa çıkan biletler, taraftarların ve futbol kamuoyunun gündeminde büyük yer buldu.

PREMIUM KOLTUKLAR 50 BİN TL

Galatasaray Kulübü tarafından açıklanan fiyat listesine göre, Premium tribünlerde yer almak isteyen taraftarlar tam 50.000 TL ödemek zorunda. Bu rakam, Türkiye'de bir futbol maçı için belirlenen en yüksek bilet fiyatı olarak kayıtlara geçti.

Premium biletleri sırasıyla Delux (48.000 TL), Lux (46.000 TL) ve Classic (44.000 TL) kategorileri takip ediyor. Genel tribünlerde ise bilet fiyatları 2.300 TL ile 30.000 TL arasında değişiyor.

İşte Galatasaray - Liverpool maçının tam bilet fiyat listesi:

Premium: 50.000 TL

Delux: 48.000 TL

Lux: 46.000 TL

Classic: 44.000 TL

1.⁠ ⁠Kategori: 30.000 TL

2.⁠ ⁠Kategori: 27.000 TL

3.⁠ ⁠Kategori: 25.000 TL

4.⁠ ⁠Kategori: 22.000 TL

5.⁠ ⁠Kategori: 21.000 TL

6.⁠ ⁠Kategori: 18.000 TL

7.⁠ ⁠Kategori: 17.000 TL

8.⁠ ⁠Kategori: 12.000 TL

9.⁠ ⁠Kategori: 10.000 TL

10.⁠ ⁠Kategori: 2.700 TL

11.⁠ ⁠Kategori: 2.300 TL