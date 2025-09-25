Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maç sonucu | Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maç kaç kaç bitti?

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup etabındaki ilk karşılaşmada Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. Peki Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu...

Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını Dinamo Zagreb deplasmanında veren Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini Beljo (2) ve Bakrar atarken, temsilcimizin tek golü Szymanski'den geldi. Sarı-lacivertliler, gruptaki ikinci maçında 2 Ekim'de sahasında OG Nice'i ağırlayacak. İşte Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maç özeti...

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçına deplasmanda çıkan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇ ÖZETİ

Mücadelenin 21. dakikasında Dion Drena Beljo'nun golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, 25. dakikada Sebastian Szymanski'nin kaydettiği golle skoru eşitledi. Ancak ikinci yarının hemen başında bir kez daha sahneye çıkan Beljo, Hırvat ekibini öne geçirdi. Uzatma dakikalarında Monsef Bakrar'ın golüyle farkı artıran Dinamo Zagreb, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Hafta Tarih Saat Maç
1. Hafta 24 Eylül Çarşamba 22.00 Dinamo Zagreb – Fenerbahçe
2. Hafta 2 Ekim Perşembe 19.45 Fenerbahçe – OGC Nice
3. Hafta 23 Ekim Perşembe 19.45 Fenerbahçe – VfB Stuttgart
4. Hafta 6 Kasım Perşembe 23.00 FC Viktoria Plzeň – Fenerbahçe
5. Hafta 27 Kasım Perşembe 20.45 Fenerbahçe – Ferencvárosi TC
6. Hafta 11 Aralık Perşembe 23.00 SK Brann – Fenerbahçe
7. Hafta 22 Ocak Perşembe 20.45 Fenerbahçe – Aston Villa
8. Hafta 29 Ocak Perşembe 23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe

