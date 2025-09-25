Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maç sonucu | Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maç kaç kaç bitti?

Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını Dinamo Zagreb deplasmanında veren Fenerbahçe, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin gollerini Beljo (2) ve Bakrar atarken, temsilcimizin tek golü Szymanski'den geldi. Sarı-lacivertliler, gruptaki ikinci maçında 2 Ekim'de sahasında OG Nice'i ağırlayacak. İşte Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maç özeti...
FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçına deplasmanda çıkan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.
FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇ ÖZETİ
Mücadelenin 21. dakikasında Dion Drena Beljo'nun golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, 25. dakikada Sebastian Szymanski'nin kaydettiği golle skoru eşitledi. Ancak ikinci yarının hemen başında bir kez daha sahneye çıkan Beljo, Hırvat ekibini öne geçirdi. Uzatma dakikalarında Monsef Bakrar'ın golüyle farkı artıran Dinamo Zagreb, sahadan 3-1 galip ayrıldı.