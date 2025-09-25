Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maç sonucu | Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maç kaç kaç bitti?

(Kaynak:AA)

FENERBAHÇE-DİNAMO ZAGREB MAÇ ÖZETİ

Mücadelenin 21. dakikasında Dion Drena Beljo'nun golüyle geriye düşen sarı-lacivertliler, 25. dakikada Sebastian Szymanski'nin kaydettiği golle skoru eşitledi. Ancak ikinci yarının hemen başında bir kez daha sahneye çıkan Beljo, Hırvat ekibini öne geçirdi. Uzatma dakikalarında Monsef Bakrar'ın golüyle farkı artıran Dinamo Zagreb, sahadan 3-1 galip ayrıldı.