Okan Buruk'tan galibiyet açıklaması! Oyundan neden çıktılar?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-1 yenerek 6'da 6 yaparak yoluna kayıpsız devam etti. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Okan Buruk, Frankfurt maçını da değerlendirerek önemli ifadeler kullandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Tümosan Konyaspor'u sahasında 3-1 mağlup etti ve ligde namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"MAÇA ÇOK İYİ BAŞLAMADIK"

"Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu. İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik."

"FRANKFURT MAÇININ İLK YARISI..."

"Değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik. Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum. İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız."

"YUNUS VE JAKOBS AĞRI HİSSETTİ"

"Yunus Akgün'ün 10 numara oynayabileceğini biliyorduk. Önemli bir iş yaptı. Yunus Akgün ve Ismael Jakobs ağrı hissetti. O yüzden onları çıkarttık."

