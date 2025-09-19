PODCAST CANLI YAYIN

Yeni transfer listede yok! Fenerbahçe kadrosunu bildirdi

Fenerbahçe, kış transfer dönemine kadar geçerli olacak oyuncu listesini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 18 yaşındaki orta saha Abdou Aziz Fall’ı listeye dahil etmedi.

Giriş Tarihi:
Yeni transfer listede yok! Fenerbahçe kadrosunu bildirdi

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin Senegal'den transfer ettiği Abdou Aziz Fall, devre arasına kadar forma giyemeyecek.

İşte sarı lacivertli ekibin TFF'ye bildirdiği liste

Anderson Souza Conceição

Archibald Norman Brown

Bartuğ Elmaz

Boran Elügez

Cenk Tosun

Çağlar Söyüncü

Dorgeles Nene

Ederson Santana De Moraes

Edson Omar Álvarez Velázquez

Frederico Rodrigues De Paula Santos

İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Kahveci

İsmail Yüksek

Jayden Quinn Oosterwolde

Jhon Adder Duran Palacios

Marcos Aasens Vilhelmsen

Mert Hakan Yandaş

Mert Müldür

Milan Skriniar

Muhammed Kerem Aktürkoğlu

Murat Levent Mercan

Nelson Cabral Semedo

Oğuz Aydın

Rodrigo Nascimento Franca

Sebastian Szymanski

Tarık Çetin

Yiğit Efe Demir

Youssef En Nesyri

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Trendyol
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Aşk ve Gözyaşı
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yunan Bakan’dan skandal "Kudüs" çıkışı: “İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz”
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
“Maşallah” demeden geçmeyin! Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un kızı ilgi odağı oldu: Gupse Özay’a benzetildi