Yeni transfer listede yok! Fenerbahçe kadrosunu bildirdi

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'nin Senegal'den transfer ettiği Abdou Aziz Fall, devre arasına kadar forma giyemeyecek.
İşte sarı lacivertli ekibin TFF'ye bildirdiği liste
Anderson Souza Conceição
Archibald Norman Brown
Bartuğ Elmaz
Boran Elügez
Cenk Tosun
Çağlar Söyüncü
Dorgeles Nene
Ederson Santana De Moraes
Edson Omar Álvarez Velázquez
Frederico Rodrigues De Paula Santos
İrfan Can Eğribayat
İrfan Can Kahveci
İsmail Yüksek
Jayden Quinn Oosterwolde
Jhon Adder Duran Palacios
Marcos Aasens Vilhelmsen
Mert Hakan Yandaş
Mert Müldür
Milan Skriniar
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
Murat Levent Mercan
Nelson Cabral Semedo
Oğuz Aydın
Rodrigo Nascimento Franca
Sebastian Szymanski
Tarık Çetin
Yiğit Efe Demir
Youssef En Nesyri