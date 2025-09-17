Galatasaray Frankfurt maçı ile birlikte 33. kez Almanlara rakip olacak

Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Alman temsilcileriyle 32 kez karşılaştı. Bu maçların 7'sini kazanan Galatasaray, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise mağlup oldu. 1964'te Magdeburg ile başlayan rekabette Galatasaray rakip filelere 33 gol gönderirken, kalesinde 53 gol gördü.

DEPLASMANDA DAHA ETKİLİ

Galatasaray, Alman takımlarına karşı deplasmanda iç sahaya kıyasla daha başarılı bir performans ortaya koydu.

İç saha: 15 maç – 2 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet (13 gol atıp 19 gol yedi).

Deplasman: 17 maç – 5 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet (20 gol atıp 34 gol yedi).

Özellikle Almanya'da oynanan karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların 9 maçta yenilgi yaşamaması dikkat çekti.

SON 6 MAÇTA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Alman takımlarına karşı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılılar, son zaferini 2013 yılında Schalke 04 karşısında 3-2'lik skorla almıştı. O tarihten bu yana oynanan 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik elde edildi.

FRANKFURT'A KARŞI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. kez sahaya çıkacak. 1992 yılında UEFA Kupası'nda oynanan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar Almanya'da 0-0 berabere kalmış, İstanbul'daki rövanşı ise 1-0 kazanmıştı. Böylece Cimbom, Frankfurt'a karşı hiç mağlup olmadı ve kalesinde gol görmedi.

FRANKFURT'UN TÜRK TAKIMLARINA KARNESİ

Eintracht Frankfurt bugüne kadar Türk takımlarına karşı 8 maça çıktı. Alman ekibi bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 13 gol gönderen Frankfurt, kalesinde ise 7 gol gördü.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI MAÇLAR

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle: