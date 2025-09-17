PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Frankfurt maçı ile birlikte 33. kez Almanlara rakip olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt’a konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman ekipleriyle 33. kez karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi:
Sarı-kırmızılılar bugüne kadar Alman temsilcileriyle 32 kez karşılaştı. Bu maçların 7'sini kazanan Galatasaray, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise mağlup oldu. 1964'te Magdeburg ile başlayan rekabette Galatasaray rakip filelere 33 gol gönderirken, kalesinde 53 gol gördü.

DEPLASMANDA DAHA ETKİLİ

Galatasaray, Alman takımlarına karşı deplasmanda iç sahaya kıyasla daha başarılı bir performans ortaya koydu.

İç saha: 15 maç – 2 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet (13 gol atıp 19 gol yedi).

Deplasman: 17 maç – 5 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet (20 gol atıp 34 gol yedi).

Özellikle Almanya'da oynanan karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların 9 maçta yenilgi yaşamaması dikkat çekti.

SON 6 MAÇTA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Alman takımlarına karşı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılılar, son zaferini 2013 yılında Schalke 04 karşısında 3-2'lik skorla almıştı. O tarihten bu yana oynanan 6 maçta 5 yenilgi, 1 beraberlik elde edildi.

FRANKFURT'A KARŞI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. kez sahaya çıkacak. 1992 yılında UEFA Kupası'nda oynanan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar Almanya'da 0-0 berabere kalmış, İstanbul'daki rövanşı ise 1-0 kazanmıştı. Böylece Cimbom, Frankfurt'a karşı hiç mağlup olmadı ve kalesinde gol görmedi.

FRANKFURT'UN TÜRK TAKIMLARINA KARNESİ

Eintracht Frankfurt bugüne kadar Türk takımlarına karşı 8 maça çıktı. Alman ekibi bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 13 gol gönderen Frankfurt, kalesinde ise 7 gol gördü.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI MAÇLAR

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Skor
1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1
1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Magdeburg 1-1
1964-1965 Kupa Galipleri Kupası Magdeburg-Galatasaray 1-1
1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-Bayern Münih 1-1
1972-1973 Şampiyon Kulüpler Kupası Bayern Münih-Galatasaray 6-0
1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Uerdingen-Galatasaray 2-0
1985-1986 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Uerdingen 1-1
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Stahl-Galatasaray 1-2
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Stahl 3-0
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Werder Bremen-Galatasaray 2-1
1991-1992 Kupa Galipleri Kupası Galatasaray-Werder Bremen 0-0
1992-1993 UEFA Kupası Eintracht Frankfurt-Galatasaray 0-0
1992-1993 UEFA Kupası Galatasaray-Eintracht Frankfurt 1-0
1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-1
1997-1998 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1
1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Hertha Berlin 2-2
1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi Hertha Berlin-Galatasaray 1-4
1999-2000 UEFA Kupası Borussia Dortmund-Galatasaray 0-2
1999-2000 UEFA Kupası Galatasaray-Borussia Dortmund 0-0
2007-2008 UEFA Kupası Galatasaray-Bayer Leverkusen 0-0
2007-2008 UEFA Kupası Bayer Leverkusen-Galatasaray 5-1
2008-2009 UEFA Kupası Hertha Berlin-Galatasaray 0-1
2008-2009 UEFA Kupası Hamburg-Galatasaray 1-1
2008-2009 UEFA Kupası Galatasaray-Hamburg 2-3
2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 1-1
2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-3
2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Borussia Dortmund 0-4
2014-2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-Galatasaray 4-1
2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Schalke 04 0-0
2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Schalke 04-Galatasaray 2-0
2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Bayer Münih 1-3
2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Galatasaray 2-1

Frankfurt - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifreli mi?Frankfurt - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifreli mi?
Frankfurt - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifreli mi?
Sıra Almanyanın fethinde! Okan Buruk ilk 11ini belirlediSıra Almanyanın fethinde! Okan Buruk ilk 11ini belirledi
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi

