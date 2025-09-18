Frankfurt - Galatasaray maçı saat kaçta? Frankfurt - GS maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kritik mücadele öncesinde “Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularını merak ediyor. Peki karşılaşma şifreli mi şifresiz mi? İşte detaylar...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Okan Buruk ve öğrencilerini zorlu randevuda milyonlarca futbolsever destekleyecek ve yayın bilgileri de merakla araştırılarak bilgi sahibi olunmak isteniyor. Peki, Frankfurt - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda şifreli mi?

EINTRACHT FRANKFURT – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Dev karşılaşma, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak. Mücadeleye Frankfurt Stadı ev sahipliği yapacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Eintracht FrankfurtGalatasaray mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Zorlu 90 dakika şifresiz izleyicilerin karşısına çıkacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht FrankfurtGalatasaray (D) | 22.00

30 Eylül | Galatasaray – Liverpool (E) | 22.00

22 Ekim | Galatasaray – Bodo/Glimt (E) | 19.45

5 Kasım | Ajax – Galatasaray (D) | 23.00

25 Kasım | Galatasaray – R. Union Saint-Gilloise (E) | 20.45

9 Aralık | AS Monaco – Galatasaray (D) | 23.00

21 Ocak | Galatasaray – Atletico Madrid (E) | 20.45

28 Ocak | Manchester City – Galatasaray (D) | 23.00

Sıra Almanyanın fethinde! Okan Buruk ilk 11ini belirlediSıra Almanyanın fethinde! Okan Buruk ilk 11ini belirledi
Sıra Almanya'nın fethinde! Okan Buruk ilk 11'ini belirledi

