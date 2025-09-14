Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a attığı gole VAR engeli!

Mücadelenin 50. dakikasında Fenerbahçe tehlikeli bir atak geliştirdi. Szymanski'nin şutunu kaleci Andre Onana kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri'nin sert vuruşu üst direkten sekti ve yeniden Onana'nın kontrolünde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular, topun kale çizgisini geçtiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün'e gol itirazında bulundu. Ancak VAR incelemesi sonrasında hakem, oyunun devam etmesine karar verdi.

Bu karar tribünlerde tartışmalara yol açarken, karşılaşmada heyecan ve tempo artmaya devam etti.