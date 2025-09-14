PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, kozlarını Kadıköy'de paylaşıyor. İki takımın da tek amacı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak. Teknik direktörler Domenico Tedesco ve Fatih Tekke kararını verdi ve derbinin ilk 11'leri belli oldu. Fenerbahçe - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Domenico Tedesco ilk maçında 3 puanla başlamak isterken Fatih Tekke ise takımıyla yakaladığı çıkışı sürdürmek amacında.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İrfan Can Kahveci (AA)İrfan Can Kahveci (AA)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu

Dorgeles Nene (AA)Dorgeles Nene (AA)

TEDESCO İLK SINAVINDA

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elendikten sonra Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli arada Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdi. 39 yaşındaki İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli ekibin başındaki ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkıyor.

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe, 7 puanla 5. sırada bulunuyor.

Edson Alvarez (AA)Edson Alvarez (AA)

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir kadroda yer almayacak. Nelson Semedo'nun durumu ise maç saatinde belirlenecek.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

YENİ TRANSFERLER SAHNEDE

Fenerbahçe'de yeni transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson, teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez görev yapıyor olacak.

Paul Onuachu (AA)Paul Onuachu (AA)

TRABZONSPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Sezona iyi başlayan Trabzonspor, ilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sırada yer aldı. Bordo-mavililer, İstanbul'dan da 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gol yollarında takımın en önemli kozu yine Paul Onuachu olacak. Nijeryalı forvet bu sezon 4 maçta 2 gol kaydetti.

Trabzonspor son maçında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)Trabzonspor son maçında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı (AA)

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Karadeniz ekibinde Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan sakatlıkları nedeniyle oynayamıyor. Oulai ise cezası nedeniyle yok. Yeni transferler Onana ve Muçi, Fatih Tekke'nin tercih etmesi halinde ilk kez bordo-mavili formayla sahada olabilir.

Kazeem Olaigbe (AA)Kazeem Olaigbe (AA)

138. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, 50 yıllık rekabette 138. kez karşı karşıya gelecek.

Bugüne kadar oynanan 137 maçta Fenerbahçe 54, Trabzonspor 44 kez kazandı. 39 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 180 gol atarken, bordo-mavililer 157 kez fileleri havalandırdı.

Youssef En-Nesyri (İHA)Youssef En-Nesyri (İHA)

FENERBAHÇE SAHASINDA ÜSTÜN

Kadıköy'de oynanan 67 maçta Fenerbahçe 30, Trabzonspor 13 kez galip geldi. 24 maç berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor 67 gol attı.

Okay Yokuşlu (AA)Okay Yokuşlu (AA)

TRABZONSPOR'UN 680 GÜNLÜK HASRETİ

Trabzonspor, İstanbul'un üç büyükleri karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek aldı. O tarihten bu yana Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 9 lig maçında 8 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Son 11 resmi karşılaşmada ise 10 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden bordo-mavililer, bu kez galip gelerek hasreti bitirmek istiyor.

