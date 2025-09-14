Bugüne kadar oynanan 137 maçta Fenerbahçe 54, Trabzonspor 44 kez kazandı. 39 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 180 gol atarken, bordo-mavililer 157 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor , 50 yıllık rekabette 138. kez karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanan 67 maçta Fenerbahçe 30, Trabzonspor 13 kez galip geldi. 24 maç berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor 67 gol attı.

Okay Yokuşlu (AA)

TRABZONSPOR'UN 680 GÜNLÜK HASRETİ

Trabzonspor, İstanbul'un üç büyükleri karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek aldı. O tarihten bu yana Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 9 lig maçında 8 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Son 11 resmi karşılaşmada ise 10 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden bordo-mavililer, bu kez galip gelerek hasreti bitirmek istiyor.