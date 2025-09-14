Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Domenico Tedesco ilk maçında 3 puanla başlamak isterken Fatih Tekke ise takımıyla yakaladığı çıkışı sürdürmek amacında.
CANLI TAKİP
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem, En-Nesyri
Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu