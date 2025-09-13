PODCAST CANLI YAYIN

Buse Naz Çakıroğlu finalde!

Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda Özbek Feruza Kazakova'yı 4-1 yenerek finale adını yazdırdı. Başarılı boksör finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile kozlarını paylaşacak.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya daha imza attı. 51 kilo kadınlar yarı finalinde ringe çıkan milli sporcu, güçlü rakibi Feruza Kazakova ile karşılaştı.

Rakibi karşısında üstün bir performans sergileyen Buse Naz, maçı kazanarak adını finale yazdırdı. Böylece kariyerinde önemli bir dönüm noktasına daha ulaşan milli sporcu, hem Türkiye'ye hem de kendisine büyük bir gurur yaşattı.

BALKIBEKOVA İLE KARŞILAŞACAK

Buse Naz Çakıroğlu, dünya ve Asya şampiyonlukları bulunan Kazakistan'dan Alua Balkibekova ile yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Daha önce olimpiyatlarda 2, Avrupa şampiyonalarında da 4 finali olan Buse Naz, büyük organizasyonlardaki final sayısını da 10'a yükseltti.

"GÜMÜŞTEN SIKILDIM"

Buse Naz Çakıroğlu, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu yarın da kazanarak altın madalya almak istediğini söyleyerek; "Teknik olarak eksik sporcu bile savaşarak madalya kazanmak istiyor. Çok zor ama güzel maçtı. İnşallah Büşra ile birlikte altın madalya alarak dönmek istiyoruz.

Bu sefer gümüş olmasın, gümüşten sıkıldım. Artık altın alacağım ve güzel bir şekilde şampiyonayı tamamlayacağız." dedi.

