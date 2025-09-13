PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un kafilesi açıklandı! Yıldız oyuncu derbide yok

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da İstanbul kafilesi duyuruldu. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Danylo Sikan, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Danylo Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

İşte kafiede yer alan isimler

Onana, Onuralp, A. Doğan, Arif, Mustafa, Savic, Serdar, T. Emre, Batagov, Baniya, Salih, Okay, Tim Jabol, Ozan, Boran, Cihan, Zubkov, Vişça, Muçi, Olaigbe, Felipe, Onuachu

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLMEDİLER

Bordo Mavili ekipte Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Christ Inao Oulai ve Anthony Nwakaeme de İstanbul'a gitmeyen diğer isimler oldu.

