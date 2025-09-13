PODCAST CANLI YAYIN

Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saatinde değişikliğe gitti. İki takımın da tek hedefi galibiyet elde ederek sahadan ayrılmak ve kayıpsız ilerlemek. Teknik direktörler Domenico Tedesco ve Fatih Tekke de kararlarını belirledi. İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

TEDESCO'NUN İLK SINAVI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli arada Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti. 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpteki ilk sınavını Trabzonspor karşısında verecek. Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puanla 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, kritik mücadelede Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir'den yararlanamayacak. Nelson Semedo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALABİLİR

Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson, teknik heyetin görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe forması giyecek.

Bordo mavililerde Andre Onana ve Ernest Muçi'nin ilk 11'de başlaması çok yüksek ihtimal.

TRABZONSPOR'DA HEDEF ÇIKIŞI SÜRDÜRMEK

Ligde ilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sıraya yerleşen Trabzonspor, derbiyi kazanarak zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, İstanbul'un üç büyüklerine karşı 680 günlük galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Son olarak 4 Kasım 2023'te Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, o tarihten bu yana Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı 9 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

EN BÜYÜK KOZ ONUACHU

Trabzonspor'un hücumda en güvendiği isim Paul Onuachu olacak. Nijeryalı forvet, bu sezon ilk 4 maçta 2 gol kaydederken, geçtiğimiz yıl bordo-mavili formayla çıktığı 21 lig maçında 15 gol atmıştı.

EKSİKLER VE CEZALI İSİMLER VAR

Karadeniz ekibinde Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan sakat, Oulai ise cezalı. Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde ilk kez forma giyecek.

REKABETTE 318. MAÇ

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki 50 yıllık rekabetin 138. randevusu oynanacak. İki takım bugüne dek 137 kez karşılaştı; Fenerbahçe 54, Trabzonspor 44 galibiyet aldı. 39 maç ise berabere bitti. Sarı-lacivertliler 180 gol atarken, bordo-mavililer 157 kez fileleri havalandırdı.

KANARYA LİGDE ÜSTÜN

Lig özelinde 104 maçta Fenerbahçe'nin 43, Trabzonspor'un 27 galibiyeti bulunuyor. 34 maç beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 144 gol atarken, Trabzonspor 111 gol kaydetti.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan 67 resmi maçta sarı-lacivertliler 30 kez kazandı. Trabzonspor 13 galibiyet alırken, 24 maç berabere bitti. Kadıköy'deki bu maçlarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor 67 gol attı.

UNUTULMAZ MAÇLAR

Fenerbahçe, 5 Mart 1989'daki lig maçında rakibini 5-1, 2015-2016 sezonundaki olaylı karşılaşmada ise 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyetlerini aldı. Trabzonspor ise 1992'de Kadıköy'deki jübile maçında 4-1, 1976 ve 1991'de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık skorlarla tarihi galibiyetlere imza attı. İki ekip arasındaki en gollü mücadele ise 6 Ekim 1990'da Kadıköy'de oynandı ve Trabzonspor'un 5-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Domenico Tedesco'nun sahaya Ederson, Mert, Brown, Skriniar, Çağlar, İsmail, Fred, İrfan Can (Oğuz), Kerem, Talisca ve En-Nesyri ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

Fatih Tekke'nin Kadıköy'deki zorlu randevuya ise Onana, Mustafa, Savic, Batagov, Arif, Okay, Folcarelli, Zubkov, Muci, Olaigbe, Onuachu'yu çıkarması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

