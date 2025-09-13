Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları

UNUTULMAZ MAÇLAR

Fenerbahçe, 5 Mart 1989'daki lig maçında rakibini 5-1, 2015-2016 sezonundaki olaylı karşılaşmada ise 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyetlerini aldı. Trabzonspor ise 1992'de Kadıköy'deki jübile maçında 4-1, 1976 ve 1991'de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık skorlarla tarihi galibiyetlere imza attı. İki ekip arasındaki en gollü mücadele ise 6 Ekim 1990'da Kadıköy'de oynandı ve Trabzonspor'un 5-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.