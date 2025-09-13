Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
TEDESCO'NUN İLK SINAVI
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli arada Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti. 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpteki ilk sınavını Trabzonspor karşısında verecek. Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puanla 5. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, kritik mücadelede Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir'den yararlanamayacak. Nelson Semedo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.