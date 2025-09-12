Trabzonspor'da Fenerbahçe planı!

Süper Lig'de ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkacak Trabzonspor'da hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor.



Teknik direktör Fatih Tekke, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Bordo-mavili teknik adam, hem rakiplerinin yeni hoca değişikliğini fırsata çevirmek hem de yakaladıkları yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.



FENERBAHÇE'YE YAKIN TAKİP



Milli aradan bu yana futbolcularıyla yakın temas içerisinde olan Fatih Tekke, bir taraftan da Fenerbahçe'nin zayıf ve güçlü yanlarını yardımcılarıyla beraber yakından analiz ediyor. Tekke'nin başta hücum hattındaki futbolcuları olmak üzere öğrencileriyle sık sık görüşmeler yaptığı kaydedildi. Tüm planlar 3 puana göre şekillendi.



DERBİ HASRETİ



Bordo-mavililerde, Kasım 2023'ten bu yana derbi hasreti sürüyor. Son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, o tarihten sonra ezeli rakipleri karşısında galibiyet alamadı.