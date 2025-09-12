Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında lider Galatasaray, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak yönetecek.
CİMBOM LİDER
Lige 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar, 12 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda. Ev sahibi Eyüpspor ise 4 puanla 10. basamakta yer alıyor.
UĞURCAN VE İLKAY SAHNE ALABİLİR
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında gerilme ve kanama bulunduğu, bu nedenle Eyüpspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.