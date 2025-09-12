Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi

BARIŞ ALPER DÖNÜYOR Suudi Arabistan'dan aldığı teklifle ayrılmak isteyen ancak kulüp tarafından izin verilmeyen Barış Alper Yılmaz, yaşadığı mental sorunların ardından kadroya döndü. Milli futbolcunun, Eyüpspor karşısında santrfor pozisyonunda maça başlaması bekleniyor.

3 GOLÜ VAR Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligde 4 maçta 13 gol atarken, yalnızca 1 gol yedi. Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er golle takımın en skorer isimleri olurken, Osimhen ve Icardi 2'şer gol, Sanchez ve Sane ise 1'er gol kaydetti.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, resmi maçlarda son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a karşı aldı. O karşılaşmadan sonra oynadığı 15 resmi maçı da kazanmayı başardı. Ayrıca Süper Lig'de deplasmandaki son 6 maçını da galibiyetle kapatan Cimbom, bu süreçte 18 gol atıp yalnızca 1 gol yedi.

İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI Eyüpspor'un bu yaz transfer ettiği Kerem Demirbay, kariyerinde ilk kez eski takımı Galatasaray'a karşı forma giymeye hazırlanıyor.