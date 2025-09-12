PODCAST CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi

Son üç sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılı ekipte tek hedef Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt mücadelesi öncesinde 3 puanla sahadan ayrılarak moral bulmak. Teknik direktör Okan Buruk da kadrosunu şekillendirdi. İşte sahaya sürmesi beklenen 11...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında lider Galatasaray, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Eyüpspor'a konuk olacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve hakem Batuhan Kolak yönetecek.

CİMBOM LİDER

Lige 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılılar, 12 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda. Ev sahibi Eyüpspor ise 4 puanla 10. basamakta yer alıyor.

UĞURCAN VE İLKAY SAHNE ALABİLİR

Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in ayak bileği bağlarında gerilme ve kanama bulunduğu, bu nedenle Eyüpspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ın sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.

BARIŞ ALPER DÖNÜYOR

Suudi Arabistan'dan aldığı teklifle ayrılmak isteyen ancak kulüp tarafından izin verilmeyen Barış Alper Yılmaz, yaşadığı mental sorunların ardından kadroya döndü. Milli futbolcunun, Eyüpspor karşısında santrfor pozisyonunda maça başlaması bekleniyor.

3 GOLÜ VAR

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ligde 4 maçta 13 gol atarken, yalnızca 1 gol yedi. Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er golle takımın en skorer isimleri olurken, Osimhen ve Icardi 2'şer gol, Sanchez ve Sane ise 1'er gol kaydetti.

15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, resmi maçlarda son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a karşı aldı. O karşılaşmadan sonra oynadığı 15 resmi maçı da kazanmayı başardı. Ayrıca Süper Lig'de deplasmandaki son 6 maçını da galibiyetle kapatan Cimbom, bu süreçte 18 gol atıp yalnızca 1 gol yedi.

İLK KEZ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Eyüpspor'un bu yaz transfer ettiği Kerem Demirbay, kariyerinde ilk kez eski takımı Galatasaray'a karşı forma giymeye hazırlanıyor.

REKABETTE 3. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon oynanan ilk maç 2-2 berabere bitmiş, ikinci mücadeleyi Galatasaray 5-1 kazanmıştı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Eyüpspor deplasmanında 3 puan hedefleyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un sahaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Icardi ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

