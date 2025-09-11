PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Ndidi şoku!

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncu, 2 maçta görev alamayacak. Beşiktaş'ın sağlık ekibi, Ndidi'nin muhtemel dönüş maçını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Ndidi şoku!

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda Leicester City'den kadrosuna kattığı tecrübeli orta saha oyuncusu Ndidi'den kötü haber geldi.

Buna göre Ndidi, siyah beyazlıların 2 maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ndidi, Başakşehir ve Göztepe maçlarında sahada olamayacak.

DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU

Beşiktaş sağlık heyetinin, Ndidi'yi Kayserispor maçına yetiştirmeyi planladığı kaydedildi.

NdidiNdidi
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah beyazlıların konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Fenerbahçeden Beşiktaşa retFenerbahçeden Beşiktaşa ret
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a ret

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Takas Bank
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de | 37 ile yeni emniyet müdürü! İşte isim isim tam liste
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne?
Türk Telekom
İzmir’deki karakola silahlı saldırıda yeni detaylar! 16 yaşındaki katil EYP’i evde hazırlamış
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
Son dakika hava durumu | Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: Fırtına 60 km hızla esecek, yağış ve sıcak hava aynı anda geliyor
Terör devleti İsrail Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
OVP'den emekli maaş sistemi ile ilgili reform! Hesaplar değişti | Uzun süre çalışana yüksek aylık
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi! AK Parti Grup Başkan Vekili'nden itiraz: "Bu zam teklifi hiçbir ekonomik gerekçeye dayanmamaktadır"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri
2026’da emeklilikte devrim: Çift maaş almanın yolu açılıyor, işte yeni tamamlayıcı sistemin tüm detayları!
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi başladı: İtalyan teknik adamdan ilk rapor ve sürpriz karar
Togg bayilik ve ikinci el hamlesiyle Avrupa pazarında iddialı: Almanya’dan sonra sıra Fransa ve İtalya’da
Trabzonspor'un yeni yıldızı Andre Onana hakkında bilinmesi gerekenler
Akıl unutur kalp unutmaz | atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!