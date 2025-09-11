Beşiktaş'ta Ndidi şoku!

Beşiktaş 'ın yaz transfer sezonunda Leicester City'den kadrosuna kattığı tecrübeli orta saha oyuncusu Ndidi'den kötü haber geldi. Buna göre Ndidi, siyah beyazlıların 2 maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ndidi, Başakşehir ve Göztepe maçlarında sahada olamayacak.

Ndidi

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA



Siyah beyazlıların konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Nijerya milli takımının Güney Afrika ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma nedeni ile oyuna devam edemeyen oyuncumuz Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Oyuncumuza yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.