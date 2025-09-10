PODCAST CANLI YAYIN

Steve Mandanda futbolu bıraktı

Fransız futbolunun unutulmaz kalecilerinden Steve Mandanda, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 40 yaşındaki tecrübeli eldiven, emeklilik kararını Fransa basınına verdiği röportajla duyurdu.

Aldığı kararın kendisi için zor olduğunu dile getiren Mandanda, "Bırakma fikrini kabullenmek için zamana ihtiyacım vardı. Birçok takımdan teklif aldım. Ancak hepsine 'hayır' dedim. Kolay olmadı ama evet futbolu bırakma kararı aldım. Daha iyi bir son olamazdı." ifadelerini kullandı.

MARSİLYA'DA EFSANELEŞTİ

Profesyonel kariyerine 2004'te Le Havre formasıyla başlayan Mandanda, asıl çıkışını Olimpik Marsilya'da yaptı. Uzun yıllar Fransız devinin kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi, kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı. Ayrıca kısa süreli Crystal Palace macerası yaşayan Mandanda, son olarak Rennes forması giydi.

Marsilya ile bir Ligue 1 şampiyonluğu, 2 Fransa Süper Kupa ve 3 Fransa Lig Kupası kazanan Mandanda, taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip oldu.

REKORLAR VE MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Kariyerinde toplam 797 resmi maçta görev alan Fransız kaleci, ülkesinde tam 5 kez "Sezonun En İyi Kalecisi" ödülünü kazandı.

Milli takım kariyerinde ise 35 kez Fransa kalesini koruyan Mandanda, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Didier Deschamps yönetimindeki kadroda yer aldı ve dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

