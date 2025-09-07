Trabzonspor'da bir transfer daha bitmek üzere! Andre Onana Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor, kaptan Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından kaleyi devralacak ismi buldu. Bordo-mavililer, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana için anlaşmaya vardı.
ANLAŞMA TAMAM
Trabzonspor, 29 yaşındaki file bekçisinin kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibiyle el sıkışılmasının ardından Karadeniz temsilcisi, Onana ile de görüşmeleri tamamladı ve taraflar anlaşmaya vardı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Onana önümüzdeki hafta Trabzonspor'a transferini tamamlamak üzere Türkiye'ye gelecek.
KİRALAMA ÜCRETİ VE OPSİYON YOK
Trabzonspor, Onana için kiralama bedeli ödemeyecek.
Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmuyor.