Trabzonspor'da bir transfer daha bitmek üzere! Andre Onana Türkiye'ye geliyor

Andre Onana (EPA) SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ Deneyimli kalecinin güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Onana'nın Manchester United ile sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

Andre Onana (EPA) ANDRE ONANA'NIN BAŞARILARI Trabzonspor'un renklerine bağlamaya çok yakın olduğu Andre Onana, kariyerinde Ajax ile 3 Eredivisie, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kaldırdı. Inter'de ise 1 İtalya Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Manchester United'da da 1 İngiltere Kupası zaferi tattı.