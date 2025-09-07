PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da bir transfer daha bitmek üzere! Andre Onana Türkiye'ye geliyor

Süper Lig'in dev ekibi Trabzonspor, uzun süredir takıma katmak istediği Andre Onana ile anlaşma sağlandı. Yıldız kaleci Türkiye'ye gelerek sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, kaptan Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından kaleyi devralacak ismi buldu. Bordo-mavililer, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana için anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA TAMAM

Trabzonspor, 29 yaşındaki file bekçisinin kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibiyle el sıkışılmasının ardından Karadeniz temsilcisi, Onana ile de görüşmeleri tamamladı ve taraflar anlaşmaya vardı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Onana önümüzdeki hafta Trabzonspor'a transferini tamamlamak üzere Türkiye'ye gelecek.

KİRALAMA ÜCRETİ VE OPSİYON YOK

Trabzonspor, Onana için kiralama bedeli ödemeyecek.
Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre, oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Deneyimli kalecinin güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Onana'nın Manchester United ile sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

ANDRE ONANA'NIN BAŞARILARI

Trabzonspor'un renklerine bağlamaya çok yakın olduğu Andre Onana, kariyerinde Ajax ile 3 Eredivisie, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası kaldırdı.

Inter'de ise 1 İtalya Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Manchester United'da da 1 İngiltere Kupası zaferi tattı.

24 NUMARAYI GİYMESİ BEKLENİYOR

Andre Onana'nın Trabzonspor'a imza attıktan sonra kaleye 24 numaralı forma ile geçmesi bekleniyor. İlk maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacak Kamerunlu kalecinin bu numarayı tercih etme sebebi ise 2 Nisan'da doğması.

EN DEĞERLİ KALECİ OLACAK

Deneyimli file bekçisi, Trabzonspor'a imza atmasının ardından Süper Lig'in en pahalı kalecisi olarak ilk sıraya yerleşecek.

Kendisini Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson 20 milyon euro ile takip edecek. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır da 9.5 milyon euro ile üçüncü sıraya gerileyecek.

