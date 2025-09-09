PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçlarının tarihi açıklandı

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun maç programı belli oldu. Buna göre karşılaşmalar 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçlarının tarihi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 2. eleme turunun maç programı şöyle:

16 Eylül Salı:

13.30 Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (Kahta İlçe)

15.00 Kestel Çilek SK-Fethiyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Kırkkale FK-Manisa FK (Başpınar)

18.00 Tire 2021-Sipay Bodrum FK (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 (Mersin)

17 Eylül Çarşamba:

14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (Şehit Vefa Karakurdu)

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 (Faruk Çelik)

14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muş Şehir)

14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)

14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)

14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)

15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor (Stat belli değil)

15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Stat belli değil)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (Bolluca)

15.00 Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (Erbaa İlçe)

15.00 Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Silifke Şehir)

15.00 Küthayaspor-Altınordu (Stat belli değil)

15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (Soma Atatürk)

15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Kepez Hasan Doğan)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)

18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)

19.00 Niğde Belediyespor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

19.00 Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Balıkesirspor-Yalova FK 77 (Balıkesir Atatürk)

19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)

18 Eylül Perşembe:

14.30 Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof.Dr.Fethi Heper)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail'in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
Takas Bank
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
CHP'ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: "Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım"
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul'a geldi! Fenerbahçe KAP'a bildirdi
Dizi atv'de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"