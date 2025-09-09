PODCAST CANLI YAYIN

Gökhan Gönül yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco’nun yardımcılığını kulübün eski futbolcusu Gökhan Gönül’ün üstleneceğini açıkladı. Genç teknik adam yıllar sonra eski takımına geri dönmüş oldu.

Giriş Tarihi:
Gökhan Gönül yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Gökhan Gönül (Takvim Foto Arşiv)Gökhan Gönül (Takvim Foto Arşiv)

KADIKÖY'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyerek kulüp tarihine adını yazdıran Gökhan Gönül, bu kez teknik kadro üyesi olarak Kadıköy'e döndü.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı 361 maçta 14 gol ve 54 asistlik performans sergileyen Gönül, taraftarın unutamadığı isimlerden biri oldu.

Gökhan Gönül (Takvim Foto Arşiv)Gökhan Gönül (Takvim Foto Arşiv)

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ SONRASI TEPKİLER

2016-2017 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, bu kararının ardından bir dönem Fenerbahçe taraftarından tepki görmüştü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı: Hamas'tan "Liderlerimiz sağ kurtuldu" açıklaması
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
İdefix
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Fenerbahçe Domenico Tedesco'yu KAP'a bildirdi
Gözleri KaraDeniz
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...