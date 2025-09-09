Gökhan Gönül yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Gökhan Gönül (Takvim Foto Arşiv) KADIKÖY'E DÖNDÜ Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyerek kulüp tarihine adını yazdıran Gökhan Gönül, bu kez teknik kadro üyesi olarak Kadıköy'e döndü.

Sarı-lacivertli formayla çıktığı 361 maçta 14 gol ve 54 asistlik performans sergileyen Gönül, taraftarın unutamadığı isimlerden biri oldu.