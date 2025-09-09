Ullevaal Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Norveç, 6. dakikada Felix Horn Myhre ile öne geçti. Ardından sahneye çıkan yıldız golcü Erling Haaland, 11, 36 ve 43. dakikalarda üç gol birden atarak hat-trick yaptı ve farkı 4'e çıkardı. İlk yarının skorunu 45+1. dakikada Martin Odegaard belirledi ve Norveç devreye 5-0 üstün girdi.

İKİNCİ YARIDA DA ŞOV

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, 52. dakikada bir kez daha Haaland ile skoru 6-0 yaptı. 67. dakikada Thelo Aasgaard farkı 7'ye çıkarırken, Moldova'nın tek golü 70. dakikada Ostigard'ın kendi kalesine attığı golle geldi. Norveç, oyunun son bölümlerinde farkı daha da açtı. Aasgaard 76 ve 79. dakikalarda üst üste iki gol atarak hat-trick yaptı ve skoru 9-1'e getirdi. 83. dakikada sahneye çıkan Haaland, dördüncü golünü kaydederek durumu 10-1 yaptı.

Maçın skorunu 90+1. dakikada Aasgaard penaltıdan belirledi ve Norveç, Moldova'yı 11-1'lik tarihi bir skorla mağlup etti.