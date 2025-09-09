PODCAST CANLI YAYIN

Uğurcan Çakır Galatasaray formasını giydi

Galatasaray'ın 36 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig'in en pahalı kaleci transferini gerçekleştirdiği Uğurcan Çakır, sarı kırmızılı formayı giydi. Milli eldvien, hayali olan Şampiyonlar Ligi için tercih ettiğini söyledi.

Trabzonspor'da kaldırdığı kupalar ve yaşadığı şampiyonluğun ardından rekor bonservisle birlikte Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, resmi sözleşme imzalayarak yeni takımının formasını sırtına geçirdi.

Uğurcan Çakır (Galatasaray)Uğurcan Çakır (Galatasaray)

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK ÖZEL DUYGU"

29 yaşındaki kaleci, "Uzun bir süreçti ama burada olduğum için mutluyum. Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak özel bir duygu olacak. Hayallerimden bir tanesiydi. Şampiyonlar Ligi'nde umarım Galatasaray'a iyi hizmet ederiz ve baaşrılara yardımcı olurum" açıklamalarında bulundu.

Uğurcan Çakır (AA)Uğurcan Çakır (AA)

TRABZONSPOR' VEDA

Tecrübeli kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor camiasına veda etti.

Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Trabzonsporlular, Trabzonsporlu Uğurcan olarak bu arma için her zaman yüreğimi ortaya koydum, en iyisini vermek için mücadele ettim. Trabzonspor'da büyüdüm, öğrendim, yetiştim... Birlikte kupalar kazandık, şampiyonluk kutladık. Bu çatı altında geçirdiğim her an, ömrümün en değerli hatıraları arasında kalacak. Şimdi ise kariyerimde yeni bir yolculuğa adım atıyorum. Dilerim ki; bu yolda da kalbiniz ve dualarınız benimle olsun. Bugüne kadar yanımda olan herkese yürekten teşekkür ederim. Evladınız Uğurcan."

