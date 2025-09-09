Ergin Ataman'ın madalya umudu! "Bu çocuklar hak ediyor"

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Polonya zaferinin ardından konuştu. Ataman şunları söyledi;

"Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur."

Takımın performansından memnun olduğunu belirten Ataman, hedeflerinin final olduğunu vurguladı:

"Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz. Herkes çok iyi oynadı, herkes çok iyi katkı verdi. Artık finali istiyoruz."