Ergin Ataman'ın madalya umudu! "Bu çocuklar hak ediyor"

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Polonya zaferinin ardından konuştu. Ataman şunları söyledi;
"Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur."
Takımın performansından memnun olduğunu belirten Ataman, hedeflerinin final olduğunu vurguladı:
"Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz. Herkes çok iyi oynadı, herkes çok iyi katkı verdi. Artık finali istiyoruz."
"ÇOCUKLAR MADALYAYI HAK EDİYOR"
Tunuvada yarı finale yükselen oyuncularına övgü dolu ifadeler kullanan Ataman, madalya kaznaılması ile ilgili olarak; "Çok büyük bir madalya şansı." diye konuştu.