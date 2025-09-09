Galatasaray'da 2026'nın ilk transferi belli oldu

"ADINI ZEDELİYOR" A Bola'nın haberine göre, Porto kulübü Okan Buruk'un sözlerini yalanladı. Portekiz temsilcisi, Galatasaray'a resmi bir yazı göndererek Diogo Costa'nın serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olduğunu vurguladı. Kulüp tarafından gönderilen mektupta, Buruk'un ifadelerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu belirtildi. Ayrıca bu sözlerin hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin ismini zedelediği kaydedildi.

TEK FİYAT 75 MİLYON EURO Porto, kalecinin transferi için kulübün resmi tavrının yalnızca serbest kalma maddesindeki 75 milyon euro bedel olduğunu yineledi.

NEOM'UN ISRARI SÜRÜYOR Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili belirsizlik sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun transferi için NEOM SC'nin ısrarının devam edeceği aktarıldı.

TANSİYON YÜKSELECEK Suudi Arabistan'da 1 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu, Galatasaray için yeniden büyük bir sorunun habercisi olarak görülüyor. Özellikle NEOM SC'nin milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ısrarcı tavrını sürdürmesi, Sarı-Kırmızılı camiada tansiyonu yükseltiyor.