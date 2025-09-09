Galatasaray'da 2026'nın ilk transferi belli oldu

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda dünya devinin yıldızı için operasyon başlatılacak.
KAAN AYHAN SEFERBERLİĞİ
Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Kaan Ayhan için seferberlik ilan edildi. Kasık sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın İspanya sınavında forma giyemeyen Kaan Ayhan için yoğun bir tedavi programı başlatıldı. Okan Buruk, tecrübeli futbolcuyu Eyüpspor karşısında mutlaka kadrosunda görmek istiyor.
OSIMHEN'E JET GİTTİ
Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya ile Ruanda arasında oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüyü İstanbul'a getirmek üzere özel jet gönderdi.
MORLUK VAR
Ruanda maçına ilk 11'de başlayan Osimhen, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Osimhen ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Kaval kemiğine yakın bir bölgede morluk oluştuğu belirtilen yıldız forvetin, ayak bileğinde de ağrı devam ediyor.
MR'A GİRECEK
Nijerya Milli Takımı sağlık ekibi, Osimhen'in Güney Afrika karşısında forma giymemesine karar verdi. Bunun üzerine Galatasaray yönetimi oyuncuyu İstanbul'a getirmek için harekete geçti.
26 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmesi, MR'a girmesi bekleniyor.
ALMANYA'DA SAHAYA ÇIKABİLİR
Osimhen'in, Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Eyüpspor maçında forma giymesi zor görünüyor. Ancak sağlık kontrollerinde olumlu sonuç çıkması halinde, Frankfurt karşılaşmasında sahada olacağı ifade ediliyor.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusunun durumu hakkında detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.
OKAN BURUK'A 75 MİLYON EUROLUK MEKTUP
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Diogo Costa için Portekiz ekibinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
45 MİLYON EURO TALEBİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Porto'nun milli kaleci için 45 milyon euro talep ettiğini belirtmişti. Bu açıklama, Portekiz basınında geniş yankı uyandırdı.
"ADINI ZEDELİYOR"
A Bola'nın haberine göre, Porto kulübü Okan Buruk'un sözlerini yalanladı. Portekiz temsilcisi, Galatasaray'a resmi bir yazı göndererek Diogo Costa'nın serbest kalma bedelinin 75 milyon euro olduğunu vurguladı.
Kulüp tarafından gönderilen mektupta, Buruk'un ifadelerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu belirtildi. Ayrıca bu sözlerin hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin ismini zedelediği kaydedildi.
TEK FİYAT 75 MİLYON EURO
Porto, kalecinin transferi için kulübün resmi tavrının yalnızca serbest kalma maddesindeki 75 milyon euro bedel olduğunu yineledi.
NEOM'UN ISRARI SÜRÜYOR
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili belirsizlik sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun transferi için NEOM SC'nin ısrarının devam edeceği aktarıldı.
TANSİYON YÜKSELECEK
Suudi Arabistan'da 1 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu, Galatasaray için yeniden büyük bir sorunun habercisi olarak görülüyor. Özellikle NEOM SC'nin milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ısrarcı tavrını sürdürmesi, Sarı-Kırmızılı camiada tansiyonu yükseltiyor.
KAPIYI YENİDEN ÇALACAKLAR
Suudi kulübü, yeni transfer döneminde de oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında ve yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak.
Geçtiğimiz ay NEOM SC, 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 30+5 milyon euro tutarında bir teklif sunmuştu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu teklifi reddederek oyuncu için 60 milyon euro talebinde bulunmuştu. Ayrıca, Suudi kulübünün milli oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş önerdiği öne sürülmüştü.
SORUNLAR YAŞANDI
Yüksek maaş teklifi karşısında Barış Alper'in kafasının karıştığı ve bu süreçte Galatasaray'da kadro dışı bırakılarak takım içinde sorunlar yaşandı. Milli futbolcu siyah ekran paylaşmasının ardından kadroya alınmadı. Galatasaray cephesi oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeleri, önümüzdeki günlerde yakından takip edecek.
OTTO ROSENGREN LİSTEDE
Transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray, genç bir yetenek için atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon Malmö formasıyla etkili bir performans sergileyen 22 yaşındaki İsveçli orta saha Otto Rosengren için girişimlere başladığı öne sürüldü.
YILDIZLARIN YANINA POTANSİYELLİ GENÇ
Transfer döneminde Leroy Sane, Victor Osimhen, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, hem lig hem Avrupa hem de kupa maratonunda oyuncularına fazla yük bindirmemek için rotasyonu genişletmeyi planlıyor.
KONTENJAN BOŞLUĞU VAR
Yabancı kontenjanında 1 boşluğu bulunan ve ayrıca 23 yaş altı kontenjanında bir hakkı olan sarı-kırmızılılar, özellikle merkez orta sahaya yeni bir isim eklemek istiyor.
TEKLİF YAPILACAK
Transferfeed'in haberine göre Galatasaray, uzun süredir scout ekibinin takip ettiği Otto Rosengren için harekete geçti. Aslan'ın Malmö'ye, bonuslarla birlikte 4 milyon euroya ulaşan bir teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.
4 GOLLÜK KATKI
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a karşı UEFA Avrupa Ligi maçında da forma giyen Rosengren, dikkat çeken performansıyla adını duyurmuştu.
Bu sezon Malmö formasıyla Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde 8 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı. İsveç Ligi'nde geçen sezon 20 maçta 2 gol ve 6 asist kaydetti.
DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO
Genç futbolcu, İsveç A Milli Takımı'nda 1 kez, U21 takımında ise 12 maçta görev alıp 3 gol kaydetti.
Malmö ile sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam eden Rosengren'in piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
2026'DA HAKAN ÇALHANOĞLU!
Galatasaray'da transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu için yeni bir gelişme yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki milli yıldızı parçalı formayla buluşturmak için farklı bir strateji denemeye hazırlanıyor.
INTER'İN DİRENCİNİ KIRAMADI
Transfer döneminde yoğun çaba harcayan Galatasaray, Inter'in yüksek talepleri nedeniyle sonuç alamamıştı. UEFA listesi teslim edilmeden önce de girişimler yapılmış ancak İtalyan ekibi yıldız orta sahayı bırakmaya yanaşmamıştı.
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, artık 2026 yılını bekleme planı yapıyor.
SON KOZUNU OYNAYACAK
Inter'de net 6.5 milyon euro kazanan milli yıldız, kalan 1,5 yıllık sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Çalhanoğlu'nun devre arasında Galatasaray'a gelebilmek için son kozunu oynayacağı öne sürülüyor.
Galatasaray'a transfer olabilmek için maddi fedakârlığa hazır olan tecrübeli futbolcu, bonservis bedelini 10 milyon euro seviyesine indirmeye çalışacak.
İTALYANLAR REDDETTİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz yaz Hakan transferi için yapılan girişimlere değinerek, "Son hafta tekrar girişim oldu, Hakan da fedakârlık yaptı ama Inter vermek istemedi" ifadelerini kullanmıştı.
KONTRATI 2027'DE BİTİYOR
Inter'de 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan ve 1 Serie A şampiyonluğu yaşayan Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Galatasaray'a gelmek için kulübünü ikna etmeye çalışıyor. 2021 yazında Milan'dan Inter'e transfer olan milli yıldızın sözleşmesi 2027'de sona erecek.