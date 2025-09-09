PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco kararı sonrası Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe’de Jose Mourinho sonrası teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco’nun getirilmesi, taraftar cephesinde büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, sosyal medyada istifa çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Domenico Tedesco kararı sonrası Ali Koç'a istifa çağrısı

Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayan Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile anlaştı. İtalyan çalıştırıcıyla yeni bir döneme başlayan sarı lacivertli ekipte bu hamle karşılık bulmadı.

Domenico Tedesco (İHA)Domenico Tedesco (İHA)

"TEDESCO YANLIŞ KARAR"

Sarı-lacivertli taraftarlar, göreve geldiği günden bu yana şampiyonluk hasreti bitmeyen başkan Ali Koç'un Tedesco tercihini yanlış bulduğunu ifade etti. Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı bulan paylaşımlarda, istifa çağrıları dikkat çekti.

Domenico Tedesco (İHA)Domenico Tedesco (İHA)

SOSYAL MEDYADA İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe taraftarları, Tedesco kararının kulübün hedefleriyle uyuşmadığını savunarak sosyal medyada istifa kampanyası başlattı. Ali Koç'un, teknik direktör seçiminde farklı bir strateji izlemesi gerektiğini belirten yorumlar öne çıktı.

Fenerbahçe Domenico Tedescoyu KAPa bildirdiFenerbahçe Domenico Tedescoyu KAPa bildirdi
Fenerbahçe Domenico Tedesco'yu KAP'a bildirdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı: Hamas'tan "Liderlerimiz sağ kurtuldu" açıklaması
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
İdefix
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Fenerbahçe Domenico Tedesco'yu KAP'a bildirdi
Gözleri KaraDeniz
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...