Domenico Tedesco kararı sonrası Ali Koç'a istifa çağrısı

Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayan Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile anlaştı. İtalyan çalıştırıcıyla yeni bir döneme başlayan sarı lacivertli ekipte bu hamle karşılık bulmadı.
"TEDESCO YANLIŞ KARAR"
Sarı-lacivertli taraftarlar, göreve geldiği günden bu yana şampiyonluk hasreti bitmeyen başkan Ali Koç'un Tedesco tercihini yanlış bulduğunu ifade etti. Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı bulan paylaşımlarda, istifa çağrıları dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA İSTİFA SESLERİ
Fenerbahçe taraftarları, Tedesco kararının kulübün hedefleriyle uyuşmadığını savunarak sosyal medyada istifa kampanyası başlattı. Ali Koç'un, teknik direktör seçiminde farklı bir strateji izlemesi gerektiğini belirten yorumlar öne çıktı.