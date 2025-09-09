Domenico Tedesco sonrası İsmail Kartal'dan açıklama

İsmail Kartal (AA)

İsmail Kartal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde, hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe'mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım." ifadelerini kullandı.