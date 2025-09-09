Domenico Tedesco sonrası İsmail Kartal'dan açıklama

Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona merhaba diyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının ardından koltuğa Domenico Tedesco oturacak.
İtalyan teknik adamın duyurulmasının ardından İsmail Kartal'dan açıklama geldi.
İsmail Kartal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde, hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe'mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım." ifadelerini kullandı.