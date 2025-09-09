PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco sonrası İsmail Kartal'dan açıklama

Fenerbahçe, bir süredir gerçekleştirdiği teknik direktör arayışları sonrasında Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerin adayları arasında bulunan İsmail Kartal, süreçle ilgili açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi:
Domenico Tedesco sonrası İsmail Kartal'dan açıklama

Şampiyonluk parolasıyla yeni sezona merhaba diyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının ardından koltuğa Domenico Tedesco oturacak.

İtalyan teknik adamın duyurulmasının ardından İsmail Kartal'dan açıklama geldi.

İsmail Kartal (AA)İsmail Kartal (AA)

İsmail Kartal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde, hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe'mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Domenico Tedescoyu KAPa bildirdiFenerbahçe Domenico Tedescoyu KAPa bildirdi
Fenerbahçe Domenico Tedesco'yu KAP'a bildirdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı: Hamas'tan "Liderlerimiz sağ kurtuldu" açıklaması
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
İdefix
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Fenerbahçe Domenico Tedesco'yu KAP'a bildirdi
Gözleri KaraDeniz
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...