Aymeric Laporte Beşiktaş yolunda! Transferde sona gelindi

Beşiktaş'ın teklifine göre kulüp, Laporte'un yıllık maaşının yarısını ödeyecek. Yaklaşık 13 milyon Euro olan bu rakamın yarısı Beşiktaş tarafından karşılanacak.

Fanatik'in haberine göre anlaşmada kiralama bedeli bulunmayacak ve satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Ancak Beşiktaş dilerse 2026 Mayıs ayında 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncunun tüm haklarını satın alabilecek.