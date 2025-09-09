Aymeric Laporte Beşiktaş yolunda! Transferde sona gelindi

PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş transferin bitimine 3 gün kala dünyaca ünlü İspanyol stoper Aymeric Laporte için harekete geçti. Başkan Serdal Adalı, Al-Nassr forması giyen tecrübeli savunmacı ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Kartal, Suudi ekibine resmi teklifini sundu.

Beşiktaş'ın teklifine göre kulüp, Laporte'un yıllık maaşının yarısını ödeyecek. Yaklaşık 13 milyon Euro olan bu rakamın yarısı Beşiktaş tarafından karşılanacak.

Fanatik'in haberine göre anlaşmada kiralama bedeli bulunmayacak ve satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Ancak Beşiktaş dilerse 2026 Mayıs ayında 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncunun tüm haklarını satın alabilecek.

AL-NASSR TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Başkana yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Al-Nassr yönetimi bu teklife sıcak bakıyor. Transferin önümüzdeki 24 saat içerisinde netleşmesi bekleniyor.

ATHLETIC CLUB'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Laporte'un eski kulübü Athletic Club'a transferi ise son anda evrak eksikliği nedeniyle gerçekleşmedi. İspanyol kulübünün FIFA'ya yaptığı itirazdan da sonuç çıkmadı. İspanya'da transfer dönemi 1 Eylül'de kapanmıştı.

LAPORTE'UN KARİYER PERFORMANSI

31 yaşındaki İspanyol stoper, Al-Nassr formasıyla çıktığı 69 maçta 9 gol ve 1 asist üretti. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

