Aymeric Laporte Beşiktaş yolunda! Transferde sona gelindi

Beşiktaş'ın teklifine göre kulüp, Laporte'un yıllık maaşının yarısını ödeyecek. Yaklaşık 13 milyon Euro olan bu rakamın yarısı Beşiktaş tarafından karşılanacak.
Fanatik'in haberine göre anlaşmada kiralama bedeli bulunmayacak ve satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Ancak Beşiktaş dilerse 2026 Mayıs ayında 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek oyuncunun tüm haklarını satın alabilecek.
AL-NASSR TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Başkana yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Al-Nassr yönetimi bu teklife sıcak bakıyor. Transferin önümüzdeki 24 saat içerisinde netleşmesi bekleniyor.
ATHLETIC CLUB'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Laporte'un eski kulübü Athletic Club'a transferi ise son anda evrak eksikliği nedeniyle gerçekleşmedi. İspanyol kulübünün FIFA'ya yaptığı itirazdan da sonuç çıkmadı. İspanya'da transfer dönemi 1 Eylül'de kapanmıştı.