Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray açıklaması! "Her şeyimi kulübüme borçluyum"

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'a transferi gündeme gelen ve bu süreçte takımdan bir süre ayrı kalan Barış Alper Yılmaz , Galatasaray ve transferiyle ilgili paylaşımda bulundu.

İşte Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı

"Son günlerde şahsımla ilgili gündemin yoğun şekilde meşgul edilmesinden duyduğum rahatsızlık nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne kadar susmamın benim için zararlı olacağını bildiğim halde Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hep sessiz kaldım ancak artık kendimi ifade etmem gerektiğini düşünüyorum.

Öncelikle bir süredir sosyal medyada şahsımla ilgili çok fazla asılsız iddia ortaya atılmakta. Galatasaray'ıma zarar gelmemesi için transferler doğrultusunda elimden geldiğince istişare veya antrenmanlardaki en üst düzey verimliliğimle katkı sağlamaya, her hareketim takımın menfaati üzerine gerçekleşmeye devam etti. Transferimle ilgili çıkan haberlerden etkilendiğim doğrudur ve kendimi zaman zaman kötü hissettiğim doğrudur. Benim Sarı-Kırmızı formam için elimden geleni verdiğimi herkes biliyor ve bu formayı giymekten hiçbir zaman geri kalmadım.

Yaşanan süreçte kendime kendimi iyi hissetmemez ve takımıma zarar vermemek için büyük kaptanımız Okan Buruk ile düşüncelerimi paylaştım. Sonrasında alınan karara da uydum. Bunun bir ceza değil, bir tedbir olduğunu bilerek kendime antrenmanlarda daha fazla çalışmaya verdim. Bugüne kadar beni destekleyen kulübümüze gönülden teşekkür ederim. Benim en büyük hayalim ve hedefim; bugüne kadar olduğu gibi daha fazlasını da yaparak gelir kazandırıp, tam güçle sahada yer almak, hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir.

Ben kulübüm ile hiçbir zaman para konuşmadım. Her ne olursa olsun daha önce de söylediğim gibi benim için öncelik Galatasaray'ın çıkarlarıdır. Ancak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırarak omuzlarda ülkemizden uğurlanmayı beklerken bugünkü gelişmelerin beni derinden üzdüğünü söylemek isterim.

Büyük Galatasaray camiasının formasını giymek benim için her zaman onur ve gurur olmuştur. Sahada da saha dışında da bu aidiyeti göstermekten en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Bugün kadar olduğu gibi bundan sonra da Sarı-Kırmızı formamızı ne kadar çok şampiyonluklar ve başarılarla şereflendirmek için son damlasına kadar savaşacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu rekor düzeyde teklifler bugün bana geliyorsa ve Barış Alper Yılmaz bugün bu noktaya gelmişse, Galatasaray sayesinde gelmiştir. Ben her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. Bunun da bilincindeyim. Fakat bu noktada beni ve ailemi en çok üzen konu, bugüne kadar camiamız ve kulübümüz için verdiğim emeklerin ve mücadelenin değer görmemesidir. Bu benim adıma çok üzücüdür.

Tüm bu yaşanılanlardan sonra şahsım adına en önemli temennim; en kısa sürede sorunların çözülüp tekrar Barış Alper'in en üst seviye tam hırsı ve formuyla sahada Galatasaray formasıyla olacağına söz veririm.

Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda, siz değerli Galatasaray taraftarlarına nice kupalar ve şampiyonluklar yaşatabilmek için ihtiyaç duyulan tek şey; camiamızın da Galatasaray formasını terleten futbolcularına imza atacakları destek ve motivasyondur. Hep birlikte coşkuyla kutlamalar yapacağımız bir sezon olması dileğiyle.

Saygılarımla"