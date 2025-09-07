PODCAST CANLI YAYIN

Vincenzo Montella'dan tarihi skor açıklaması! "Zamanla inancını kaybediyorsun"

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından teknik direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken ifadeler kullandı.

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya'ya karşı kaybedilen 6-0'lık maçın ardından konuştu.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ

"Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı. Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız."

"Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor."

"Bu tarz maçlardan sonra biz birçok kez gösterdik, performansımızla gösterdik. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum."

