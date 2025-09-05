PODCAST CANLI YAYIN

Taffarel'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Taffarel, Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson ile ilgili konuştu. Taffarel, Ederson'un Fenerbahçe tercihi için, "Ederson fikrimi sorsaydı Galatasaray'a gitmesini söylerdim." ifadelerini kullandı.

Taffarel'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Galatasaray'ın efsane ismi Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Ederson'un transferi konusunda bir açıklama yaptı.

Taffarel, Ederson'un Fenerbahçe tercihi için, "Ederson fikrimi sorsaydı Galatasaray'a gitmesini söylerdim." ifadelerini kullandı.

Daha önce Galatasaray'ın da talip olduğu Fred de Fenerbahçe'yi tercih etmişti. Taffarel, Fred ile ilgili olarak ise, "Galatasaray'a git dedim. O Fenerbahçe'ye gitti. Ancak şimdiye kadar hiçbir şey kazanamadı. Fenerbahçe de büyük bir kulüp ama Galatasaray her zaman en iyisi." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!

