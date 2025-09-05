Osayi-Samuel'den Mourinho itirafı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Birmingham'a transfer olan Bright Osayi-Samuel, açıklamalarda bulundu. Samuel, Birmingham'ın hedefinin Premier Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.



"HEDEFİMİZ PREMIER LİG"



Nijeryalı futbolcu, "Birmingham, yükselişte olan bir takım. Hedefimiz açık ve basit, Premier Lig'e yükselmek. Bazı takımların Premier Lig'e çıktıktan sonra hemen düştüğünü gördüm. Bizim hedefimiz Premier Lig'e yükselmek ve orada üç ya da daha fazla sezon kalabilmek." dedi.



CHAMPIONSHIP TERCİHİ



Fenerbahçe'nin ardından Championship tercihiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Geri dönmek her zaman hedefimdi ancak bazı taraftarların Championship tercihime şaşırdığını biliyorum. Birmingham'da gördüğüm hedef ve plan, beni geri dönmeye ikna etti. Kulüp sahibi ile konuştum ve planlarını gördüm. Bu büyük bir proje ve ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.