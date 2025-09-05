PODCAST CANLI YAYIN

Osayi-Samuel'den Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile birlikte çalışan Bright Osayi-Samuel, Portekizli teknik adamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Osayi-Samuel'den Mourinho itirafı!
Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Birmingham'a transfer olan Bright Osayi-Samuel, açıklamalarda bulundu. Samuel, Birmingham'ın hedefinin Premier Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.

"HEDEFİMİZ PREMIER LİG"

Nijeryalı futbolcu, "Birmingham, yükselişte olan bir takım. Hedefimiz açık ve basit, Premier Lig'e yükselmek. Bazı takımların Premier Lig'e çıktıktan sonra hemen düştüğünü gördüm. Bizim hedefimiz Premier Lig'e yükselmek ve orada üç ya da daha fazla sezon kalabilmek." dedi.

CHAMPIONSHIP TERCİHİ

Fenerbahçe'nin ardından Championship tercihiyle ilgili konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Geri dönmek her zaman hedefimdi ancak bazı taraftarların Championship tercihime şaşırdığını biliyorum. Birmingham'da gördüğüm hedef ve plan, beni geri dönmeye ikna etti. Kulüp sahibi ile konuştum ve planlarını gördüm. Bu büyük bir proje ve ben de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

MourinhoMourinho

JOSE MOURINHO İTİRAFI

Fenerbahçe'deki son yılında Jose Mourinho ile çalışan Bright Osayi-Samuel, Portekizli teknik adamla ilgili, "Mourinho ile güzel zamanlar geçirdim. Zor bir teknik direktör olabiliyor ama bizim için bir baba gibiydi. Bize her zaman takımlarıyla ilgili harika hikayeler anlatırdı. Harika bir teknik direktör. Onun için en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'den sonra Birmingham'a giden Osayi-Samuel, İngiliz ekibinde şu ana kadar 5 maçta süre buldu.

Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!

