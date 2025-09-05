PODCAST CANLI YAYIN

Rodrigo Zalazar için Fenerbahçe açıklaması!

Braga forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Rodrigo Zalazar için 26 yaşındaki futbolcunun babasından transfer açıklaması geldi.

FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA

Rodrigo Zalazar'ın babası Jose Luiz Zalaza, Fenerbahçe haberleriyle ilgili, "Benim bildiğim, medyanın ve insanların söyledikleri şeyler. Biz hiçbir şey bilmiyoruz, sadece söylentiler var. Rodrigo, bu sezon Braga'ya odaklanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Oğluyla ilgili açıklamalarına devam eden baba Zalazar, "Rodrigo, sezon öncesinde çok iyi hazırlandı. Sezona iyi başladı. Bu yıl Dünya Kupası olduğu için onun için çok önemli. Çok mutlu, milli takıma her çağrıldığında büyük sevinç duyuyor." dedi.

Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!

