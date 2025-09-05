PODCAST CANLI YAYIN

Spalletti'den Fenerbahçe'ye ret!

Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye iletti. Konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.

Giriş Tarihi:
Spalletti'den Fenerbahçe'ye ret!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için gündeme gelen isimlerden biri Luciano Spalletti olmuştu.

İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'ye cevabı ortaya çıktı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye iletti. 66 yaşındaki teknik adam, konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapan Spalletti, haziran ayında görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.

Luciano SpallettiLuciano Spalletti

FENERBAHÇE DİĞER ADAYLARA YÖNELECEK

Fenerbahçe, Spalletti'den gelen bu cevabın ardından listedeki diğer teknik adamlarla görüşmelere hız verecek.

Fenerbahçeye Real Madridden 2 yıldız birden!Fenerbahçeye Real Madridden 2 yıldız birden!
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: "3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak"
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Trump Pentagon'un ismini değiştiriyor! Beyaz Saray işareti verdi: Kritik imza bugün atılacak
Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı!
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Okullara kayıt sırasında zorunlu bağış var mı? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: "Kimse benden para istiyorlar diyemez"
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Teknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusu
Türkiye'yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'nin itirazı sonrası gözler YSK'da
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Müge Anlı Birol Dovanbek'in öldüğü savaş alanına dönmüş otel odasını görüntüledi! Kan donduran detaylar
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: "Bu dava siyasi değil"
Atv’nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı setinden ilk kareler!
Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa'ya tehdit: Hedef olursunuz
ASSAN Group’a yeni operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Süt Kardeşler’in Bihter’i artık 74 yaşında! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi son haliyle şaşkına çevirdi