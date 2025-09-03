Türkiye - Sırbistan | CANLI

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
1. ÇEYREK | TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 8-9
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - SIRBİSTAN:
3. ÇEYREK | TÜRKİYE - SIRBİSTAN:
23 SAYILIK FARK
Milli takımımız, turnuvaya çok iyi başladı. Ergin Ataman'ın ekibi; Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya'yı mağlup etti. 91 sayı ortalaması yakalayan milliler, 4 maçta rakiplerine ortalama 23 sayı fark attı.
Yıldız oyuncumuz Alperen Şengün; 20 sayı, 8,8 ribaund ve 6,5 asist ortalamasıyla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar, dev maça tam kadro çıkacak.
SIRPLAR KAYIPSIZ GELDİ
Sırbistan da milli takımımız gibi son maça kayıpsız geldi. Turnuvaya favori olarak başlayan Balkan ekibi, 4'te 4 ile liderlik şansını korudu.