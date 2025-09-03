PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye - Sırbistan | CANLI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Basketbol Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu son maçında bugün Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. 12 Dev Adam kazanması halinde grubu lider tamamlayacak. Türkiye - Sırbistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye - Sırbistan | CANLI

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

Cedi Osman (İHA)Cedi Osman (İHA)

CANLI TAKİP

Türkiye - Sırbistan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

1. ÇEYREK | TÜRKİYE - SIRBİSTAN: 8-9
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - SIRBİSTAN:
3. ÇEYREK | TÜRKİYE - SIRBİSTAN:

Shane Larkin (AA)Shane Larkin (AA)

23 SAYILIK FARK

Milli takımımız, turnuvaya çok iyi başladı. Ergin Ataman'ın ekibi; Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya'yı mağlup etti. 91 sayı ortalaması yakalayan milliler, 4 maçta rakiplerine ortalama 23 sayı fark attı.

Yıldız oyuncumuz Alperen Şengün; 20 sayı, 8,8 ribaund ve 6,5 asist ortalamasıyla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar, dev maça tam kadro çıkacak.

SIRPLAR KAYIPSIZ GELDİ

Sırbistan da milli takımımız gibi son maça kayıpsız geldi. Turnuvaya favori olarak başlayan Balkan ekibi, 4'te 4 ile liderlik şansını korudu.

Cedi Osman (AA)Cedi Osman (AA)

SIRBİSTAN'DA TANIDIK İSİMLER

Portekiz maçında sakatlanan takım kaptanı Bogdan Bogdanoviç, turnuvayı kapattı. Sırbistan'ın kadrosunda NBA yıldızı Nikola Jokic'in yanı sıra Vasilije Micić ve Marko Guduriç gibi tanıdık isimler de yer alıyor.

SIRBİSTAN KARŞISINDA MİLLİ TAKIMIMIZ

Milli takımımız, Sırbistan ile oynadığı 7 maçta 2 galibiyet aldı. Ay-yıldızlılar, rakibine son 5 resmi maçta mağlup oldu.

KARŞILAŞMANIN GALİBİ GRUBU LİDER BİTİRECEK

Türkiye - Sırbistan karşılaşmasının galibi A Grubu'nu lider bitirecek. Grup lideri, son 16 turunda B Grubu'nu dördüncü bitiren ekiple karşı karşıya gelecek.

