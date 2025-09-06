Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman? 2025 World Superbike Şampiyonası yarış takvimi

(Kaynak: AA)

CAN ÖNCÜ SUPERSPORT'TA ZİRVE İÇİN SÜRÜYOR

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağı da aynı tarihlerde Fransa'da koşulacak. Türk motosikletçi Can Öncü, 5 Eylül'de serbest antrenmanların ardından superpole yarışına çıkacak.

6 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.15'te ilk yarış,

7 Eylül Pazar günü TSİ 16.15'te ikinci yarış koşulacak.

Can Öncü, her iki yarışta da zirve hedefiyle piste çıkacak.

SLOVAKYA'DA 10 TÜRK SPORCU MÜCADELE EDECEK

Aynı hafta sonu Alpe Adria Pist Şampiyonası, Balkan Pist Şampiyonası ve Avrupa SS300 Kupası da Slovakya'da koşulacak. 5-7 Eylül tarihlerinde Slovakya Ring Pisti'nde yapılacak organizasyonda Türkiye'den 10 sporcu mücadele edecek.

Piste çıkacak isimler: Şahin Karadayıoğlu, Harun Akgün, Altuğ İnan, Murat Serkan Kantarcı, Ömer Faruk Ataç, Berk Çevik, Turgut Durukan, Demir Dönmez, Yunus Erçelik ve Fatih Şahin.