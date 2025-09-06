Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman? 2025 World Superbike Şampiyonası yarış takvimi

2025 World Superbike Şampiyonası heyecanı sürerken, Türk motosiklet sporu denildiğinde akla ilk gelen isim olan Toprak Razgatlıoğlu'nun yarış takvimi merak ediliyor. Peki Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman?
SUPERBİKE VE SUPERSPORT'TA SEZONUN 9. AYAĞI FRANSA'DA
Dünya Superbike (WSBK) ve Supersport Şampiyonaları'nda heyecan Fransa'ya taşınıyor. Sezonun 9. etabı, 5-7 Eylül tarihlerinde Magny-Cours Pisti'nde yapılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli sporcular, kritik yarışlar için piste çıkmaya hazır.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU MAGNY-COURS'TA LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 407 puanla genel klasmanda lider konumda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla Fransa'da piste çıkacak.
5 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak olan Toprak,
6 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışta,
7 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de superpole yarışında ve TSİ 16.30'da ikinci ana yarışta podyum mücadelesi verecek.
Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla WSBK'ta Toprak'la birlikte start alacak.