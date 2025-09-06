PODCAST CANLI YAYIN

Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman? 2025 World Superbike Şampiyonası yarış takvimi

Dünyanın dört bir yanındaki pistlerden yükselen dünya klasmanı 2025 World Superbike Şampiyonası’nda BMW’nin gurur kaynağı Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk galibiyetlerini Portekiz'de, ardından Çekya'da almaya başladı. Peki Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman? İşte yarış takvimi.

2025 World Superbike Şampiyonası heyecanı sürerken, Türk motosiklet sporu denildiğinde akla ilk gelen isim olan Toprak Razgatlıoğlu'nun yarış takvimi merak ediliyor. Peki Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman?

SUPERBİKE VE SUPERSPORT'TA SEZONUN 9. AYAĞI FRANSA'DA

Dünya Superbike (WSBK) ve Supersport Şampiyonaları'nda heyecan Fransa'ya taşınıyor. Sezonun 9. etabı, 5-7 Eylül tarihlerinde Magny-Cours Pisti'nde yapılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan milli sporcular, kritik yarışlar için piste çıkmaya hazır.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MAGNY-COURS'TA LİDERLİĞİ KORUMAK İSTİYOR

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 407 puanla genel klasmanda lider konumda bulunan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla Fransa'da piste çıkacak.

5 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak olan Toprak,

6 Eylül Cumartesi günü TSİ 15.00'te ilk yarışta,

7 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de superpole yarışında ve TSİ 16.30'da ikinci ana yarışta podyum mücadelesi verecek.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla WSBK'ta Toprak'la birlikte start alacak.

CAN ÖNCÜ SUPERSPORT'TA ZİRVE İÇİN SÜRÜYOR

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağı da aynı tarihlerde Fransa'da koşulacak. Türk motosikletçi Can Öncü, 5 Eylül'de serbest antrenmanların ardından superpole yarışına çıkacak.

6 Eylül Cumartesi günü TSİ 16.15'te ilk yarış,

7 Eylül Pazar günü TSİ 16.15'te ikinci yarış koşulacak.

Can Öncü, her iki yarışta da zirve hedefiyle piste çıkacak.

SLOVAKYA'DA 10 TÜRK SPORCU MÜCADELE EDECEK

Aynı hafta sonu Alpe Adria Pist Şampiyonası, Balkan Pist Şampiyonası ve Avrupa SS300 Kupası da Slovakya'da koşulacak. 5-7 Eylül tarihlerinde Slovakya Ring Pisti'nde yapılacak organizasyonda Türkiye'den 10 sporcu mücadele edecek.

Piste çıkacak isimler: Şahin Karadayıoğlu, Harun Akgün, Altuğ İnan, Murat Serkan Kantarcı, Ömer Faruk Ataç, Berk Çevik, Turgut Durukan, Demir Dönmez, Yunus Erçelik ve Fatih Şahin.

