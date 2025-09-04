PODCAST CANLI YAYIN

Yunus Akgün ve Hakan Çalhanoğlu'ndan aile mesajı

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeli ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yunus Akgün ve Hakan Çalhanoğlu'ndan aile mesajı

Karşılaşma sonrası Kerem, Abdulkerim ve Yunus Akgün hakkında çıkan haberler hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Farklı bir maç bekledik aslında. Daha pres yapan bir takım bekledik. Farklı bir skor alabilirdik. Kırmızı karttan sonra zorlandık ama önemli olan 3 puan. Yunus da yanımda, gözü morarmadı. (Gülerek) Burası milli takım, burada öyle bir şey yok! Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim... Hepimiz ağabey-kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok!" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Çalhanoğlu, "Hedefimiz büyük, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha iyi olmak istiyoruz. İkinci yarıda daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Önemli olan 3 puanla başlamak. Şimdi sıra Konya'da. Orada tarihi zaferlerimiz var. İnşallah yine nasip olur. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Taraftarımız elinden geleni yapar, biz de elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.

Türkiye Gürcistan'ı 3-1 yendi (AFP)Türkiye Gürcistan'ı 3-1 yendi (AFP)

Yunus Akgün'ün açıklamaları ise şu şekilde:

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Güzel bir başlangıç yaptık. Kırmızı kart bizi üzdü ama kazanmasını bildik. Hakan ağabey ile yan yanaydık ve güldük. Hakan ağabey bu takımın kaptanı ve lideri. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

"ÇALIŞTIĞIMIZ BİR GOLDÜ"

"İdmanlarda çalıştığımız goldü. Tam da istediğimiz oldu. Bunun analizini yapacağız. Kazandığımız için çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz."

Tifliste 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCUTifliste 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
Vakıf Katılım
Hilal Özdemir'in katili Ayberk Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne böyle girmiş! Güvenlik kamerasında dikkat çeken detay: Aracını durdurmadan...
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'den itiraz: YSK'ya başvurdular
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
Türk Telekom
Google ile İsrail arasında 45 milyon dolarlık anlaşma! Gazze soykırımını sözleşmeyle örtbas edecekler
Filenin Sultanları tarih yazarak yarı finalde! Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri: 3-1 | MAÇ SONUCU
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Savcı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldü! Katil Mustafa Can Gül tutuklandı | Cinayeti planladı mı? İlk ifadesi ortaya çıktı
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Olay gönderme: "Gerçek Cumhuriyet Halk Partilileriz"
Teknoloji lobicileri tekelci Google’ın arkasında! ABD’de “tarihi dava” devam ediyor
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Google çöktü operasyon ortaya çıktı! 3 yıllık siber saldırı: Savunma ve medya şirketlerini klonlayıp yasa dışı porno ve bahis sitelerine yönlendirdiler
"Şaibe" davası öncesi çok konuşulacak gelişme! Kurultay dosyasına bakan mahkeme "İstanbul dosyalarını" istedi
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Başkan Erdoğan anahtar teslim törenine katılacak
Aynı annesi! MasterChef Danilo Zanna’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu babasının boyuna yetişti!