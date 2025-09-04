Yunus Akgün ve Hakan Çalhanoğlu'ndan aile mesajı

Karşılaşma sonrası Kerem, Abdulkerim ve Yunus Akgün hakkında çıkan haberler hakkında konuşan deneyimli futbolcu, "Farklı bir maç bekledik aslında. Daha pres yapan bir takım bekledik. Farklı bir skor alabilirdik. Kırmızı karttan sonra zorlandık ama önemli olan 3 puan. Yunus da yanımda, gözü morarmadı. (Gülerek) Burası milli takım, burada öyle bir şey yok! Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim... Hepimiz ağabey-kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok!" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Çalhanoğlu, "Hedefimiz büyük, Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha iyi olmak istiyoruz. İkinci yarıda daha çok mücadele etmemiz gerekiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Önemli olan 3 puanla başlamak. Şimdi sıra Konya'da. Orada tarihi zaferlerimiz var. İnşallah yine nasip olur. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Taraftarımız elinden geleni yapar, biz de elimizden geleni yapacağız." sözlerini sarf etti.